Caravana migrante sale de Tapachula, son alrededor de tres mil personas

La caravana que salió del municipio de Suchiate el pasado domingo y descansó un día en Tapachula se fortaleció y pasó de mil 500 a alrededor de 3 mil personas de distintas nacionalidades que buscan alcanzar el centro del país.





Migrantes salieron desde la madrugada del parque Bicentenario de Tapachula/Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur





De acuerdo a quienes encabezan este contingente, son un promedio de 3 mil personas de 10 nacionalidades que se organizaron por la falta de atención del Instituto Nacional de Migración (INM) en el municipio de Suchiate.









Te puede interesar: Empresario de Tapachula tendrán más facilidades para contratar migrantes





Paul, originario de Ecuador, mencionó que lo único que buscan es llegar a su destino, que no son personas malas y que solo buscan una mejor oportunidad de vida lejos de la violencia, inseguridad y persecución en la que viven muchas de las personas que integran el contingente.





Vista aérea de la caravana migrante caminando por la carretera Costera/Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur





“Le pedimos a las autoridades de México que nos dejen pasar, que no queremos problemas y que estamos tratando de ser lo más ordenados posible para no molestar a nadie”, expresó el joven que viene pisando con orden y paso lento al contingente por las mujeres, así como niños.

Añadió que la migración también genera ingreso para la economía local, ya que sin la migración no habría hoteles ocupados, sin la migración no habría comida china en México, sin la migración no venderían comida en los comedores o restaurantes.





Lee también: Caminaremos lo necesario para llegar a Estados Unidos: Migrantes





El paso de la caravana lo llevan las madres con hijos en carriolas/Foto: Alejandro Gómez / Diario del Sur





Precisó que no son enemigos de nadie, que lo único que quieren es llegar a su destino final y son los Estados Unidos. Por tal razón van de manera pacífica sin agredir a nadie en su caminar por la carretera Costera de Chiapas.

“Esta es una caravana de paz, que va con Dios, con gente buena y que necesita del apoyo de la población o las autoridades para que les lleven agua, principalmente para las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, pidió un pastor que va en este éxodo masivo.

¡Da clic aquí! Únete al canal del Diario del Sur en WhatsApp para no perderte de la información más importante

Abundó que esta caravana solo busca un futuro lejos de todas las carencias en las que viven las personas de los países latinoamericanos que tienen muchos problemas de violencia, persecución política e inseguridad.

Finalmente, pidió a las autoridades y ciudadanos que se pongan la mano en el corazón y les ayuden para que puedan llegar a su destino sin ningún problema, pues solo quieren pasar y hasta ahora se lo han permitido las autoridades de México.