Carolina, una de las afectadas por el fraude inmobiliario en Tuxtla Gutiérrez

La señora Carolina González Godoy compró una casa en Tuxtla Gutiérrez pero terminó siendo parte de un mega fraude inmobiliario, ahora se encuentra rentando una casa, además de ser parte de los denunciantes, lleva ya más de 550 mil pesos de inversión en pago de abogados y no encuentra justicia, la inmobiliaria Lomas del Sur ya no existe y quienes fueron sus propietarios Erick Romero Peimberth y Viviana Leticia Zuarth Flores, su esposa, le siguen cobrando, los defraudadores buscaron el amparo y les fue negado, pero se han negado a la reparación del daño.

Carolina González realizó un contrato de compra venta de casa en el mes de febrero del año 2017, por 3 millones 850 mil pesos, fue abonando hasta sumar 2 millones 900 mil pesos, cuando iba a terminar de pagar para que se emitiera escriturara pública en el 2020 constató que la inmobiliaria se había vendido a Gustavo, a través de un crédito hipotecario contratado con Banorte.

Durante dos años siguió pagando al que fue dueño de la inmobiliaria y con la que realizó contrario sin saber que ya no era el responsable, cuando le pedía realizar los trámites para la escrituración le decía que se aguantara un poco, y es cuando ella recibe la notificación de Banorte para que pagara a nombre de otro, Gustavo Adolfo Flores.





La señora Carolina González Godoy compró casa en Tuxtla Gutiérrez, siendo parte del mega fraude inmobiliario en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En entrevista, comentó que así como su caso está en señor Heyne González Velázquez, que también aportó 3 millones 500 mil pesos por su casa, tiene una escritura falsa, hay gente que ya terminaron de pagar pero no les han emitido escritura pública, ya hay demandas y el caso ya se ha judicializado, advierte que la exigencia de justicia será hasta las últimas consecuencias, María Erick, otra de sus vecinas, sigue también experando justicia.

Los empresarios defraudadores Erick Romero Peimberth y Viviana Leticia Zuarth, le han pedido que al no haber concluido de pagar su casa, que puede finiquitarla para que ellos le paguen al banco, no obstante que a propiedad estas personas la vendieron a otro particular, Gustavo Adolfo Flores.





Acusa dolo y mala fe de los empresarios, no tengo casa, ahora ya no compro casa como la que quise comprar, por ese mismo valor, ahora no existen a ese valor, exijo que paguen por el “pinche” fraude que me hicieron, ha habido una doble venta, daños, perjuicios, robo, despojo, los fraccionamientos en donde estas personas han cometido fraude son Santa Fe, Jardines de Mactumactzá, Jardín de las Flores, La Vista, San Agustín, la Cima La Arbolada y La Antigua.