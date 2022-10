Carretera del terror; con baches y sin alumbrado permanece el tramo Tuxtla - Aeropuerto

Automovilistas denuncian que desde hace casi un año el tramo carretero Tuxtla- Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, se encuentra en total obscuridad y en mal estado, lo que en más de una ocasión ha provocado ponchaduras de llantas.

David Mijangos Pérez, aseguró que ha transitado por esta vía más de una vez y siempre ha estado a oscuras, lo cual genera desconfianza para transitar, debido a que no hay mucha visibilidad de la zona.

“Imagínate si llevas prisa no puedes ir a la velocidad máxima permitida, porque no sabes en dónde están los hoyos, casi no se ve nada, además de que genera inseguridad, qué tal te pinchan las llantas y luego te asaltan”.

Por su parte, Carlos Rodríguez Pérez, taxista de la capital chiapaneca, mencionó que le ha tocado ir a dejar pasajeros al aeropuerto, pero le provoca miedo, ya que es en la madrugada o pasada las 10 de la noche es una carretera solitaria y obscura.





“Ojalá que las autoridades pudieran poner alumbrado en la carretera, porque así no conviene viajar hacia el aeropuerto y te pasa algo, nadie se va hacer responsable” señaló.

Cabe destacar que esta vía inicialmente contaba con alumbrado, a fin de generar confianza entre los usuarios y turistas del aeropuerto, pero se ha descuidado mucho y con mayor razón durante la temporada de lluvias.