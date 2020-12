Carta responsiva en escuelas no es obligatoria: padres de familia

Padres de familia denunciaron que las autoridades educativas están solicitando que firmen una carta responsiva en donde, las instituciones educativas se deslindan de cualquier contagio que tengan los alumnos, en ese sentido dijeron que a pesar de que el estado está en semáforo verde, no hay condiciones para un regreso a clases seguro.

Al establecerse el uso obligatorio del cubrebocas, los padres de familia señalaron que "estamos en las mismas condiciones que al inicio de la pandemia, hay que recordar que cuando se detectó un solo caso, se cerraron las escuelas, a pesar de que se busca la reactivación económica y de que estamos en semáforo verde, son 12 casos diarios los que se están reportando", afirmaron en entrevista.

Local Padres de familia inconformes ante posible regreso a clases presenciales

Sin embargo reconocieron que está carta es voluntaria, no es obligatoria; si alguien amenaza a alguna madre o padre de familia con dar de baja a su hijo por no firmar está carta, hay que denunciar en contra de los maestros que estén realizando está situación", señalaron.

Reiteraron "sino quiere que su hijo vaya a clases no firme usted, o simplemente no mandé a su hijo a la escuela, pues desde que iniciaron con las clases virtuales ya nada era parejo porque no todos los alumnos tenían las mismas condiciones para recibir las clases virtuales", explicaron.

Cabe destacar que la SEP ha establecido medidas para el posible regreso a clases, una de ellas señala que los días viernes las maestras y maestros podrán llamar a los alumnos más atrasados para que se nivelen, y así garantizar que realmente estén aprendiendo.