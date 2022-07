Conoce la historia de la Catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez

El edificio comenzó a ser construido en el año de 1560 cuando simplemente era un espacio para la veneración a San Marcos, el santo patrono de la ciudad, posteriormente quedó declarado como catedral hasta 1965 cuando el papa creó la diócesis de Tuxtla; desde ahí hasta la fecha el edificio quedó establecido como lo conocemos actualmente. En los últimos 10 años ha tenido tres restauraciones y han innovado en varios sentidos, la última y la más popular (las proyecciones) quedó suspendida debido a la falta del personal.

La catedral de Tuxtla Gutiérrez lleva más de 40 años construida tal y como la conocemos; desde hace más de 10 años se realizaron las dos ultimas construcciones, una debido al sismo que dejó afectado y la otra como embellecimiento para hacerla más atractivo para los visitantes; fue ahí que se creó la proyección de la iluminación fuera del recinto, situación que duró un par de meses, no obstante no duró mucho pues actualmente lleva más de dos meses sin realizarse.





El monaguillo Juan Coronel confirmó que el tema del espectáculo visual era realizado por personas ajenas a la catedral y que de un tiempo para acá dejaron de presentarse a pesar de que los proyectores siguen instalados en el sitio; las personas dejaron de responder las llamadas por lo cual, dejaron de insistirles ya que para ellos lo importante es el tema de la consagración y la unión entre los feligreses que asisten durante las reuniones semanales.





“Lo importante aquí es que nuestro recinto está abierto para todo público, cada semana tenemos congregaciones y eso es lo que más nos interesa; las personas que lo hacían dejaron de interesarse así que es cuestión de ellos, nosotros hacemos lo nuestro, recibir a cada creyente con la misma convicción de siempre y tratar de ayudarlo a encontrar lo que desea” comentó.









El sitio actualmente cuenta con dos entradas siendo la de frente al parque las más popular y la única habilitada por causas de pandemia; actualmente ya no existe como tal un aforo de personas pero si una restricción y es que persona que no ingrese con su cubrebocas pues no podrá acceder al recinto religioso.

Cabe señalar que anteriormente lo que ahora conocemos como la campana del edificio anteriormente eran dos situadas en dos torres, no obstante, el gobernador Juan Sabines en 1982 hizo las modificaciones para que solamente quedara una pues el centro de la ciudad no era tan grande y con esto quitaban espacio en el lugar; además de darle el aspecto de una menor iglesia, por lo cual, la gran campaña fue sustituida por una menor.









Actualmente la iglesia es visitada durante todos los días pues tiene las puertas abiertas para todos los creyentes y para aquellos que quieran convertir su fe en esta religión; no obstante para asistir en los días importantes de misa deberás hacerlo los días sábado domingo y miércoles además de las fechas importantes como Semana Santa y las distintas celebraciones de esta religión católica.