CATEM en Chiapas desmiente respaldo al partido Redes Sociales Progresista

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, (CATEM), en Chiapas, desmiente categóricamente el respaldo como confederación hacia el partido Redes Sociales Progresista (RSP), así lo dio a conocer Virgilio Grajales Gutiérrez, Delegado Nacional en el estado, .

“El libre albedrio a elegir asociarse o simpatizar con cualquier instituto político como persona está garantizado en nuestra carta magna, el C. Jorge Enrique Domínguez Miranda como individuo puede apoyar al partido que desee, lo que no vemos congruente y hacemos del conocimiento de la opinión pública, use el nombre de la CATEM para usos personales, por lo cual la Confederación se deslinda de esta declaración pública.

El delegado nacional de CATEM en Chiapas, afirmó que se dará a conocer de manera oficial desde el CEN nacional, que dirige el Senador, Pedro Miguel Haces Barbaba, en el momento adecuado para definir qué instituto político como confederación se apoyará.

Finalmente Virgilio Grajales enfatizó: “En Chiapas somos respetuosos de nuestras bases y será en consenso con los trabajadores agremiados a la CATEM que se tomaran los acuerdo para poder respaldar a un instituto político, lamentamos que Jorge Miranda engañe a la dirigencia de RSP en la entidad por decisiones unilaterales que no tienen nada que ver con las políticas públicas de nuestra Confederación, hacemos desde aquí un llamado a no dejarse engañar por pseudolìderes que solo buscan el beneficio propio.