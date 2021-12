Cecilia López ex alcaldesa de Oxchuc prefirió no hablar del conflicto político

La diputada local indígena originaria de Oxchuc, Cecilia López Sánchez, ex presidenta municipal de ese municipio y ex diputada local del PVEM por ese distrito electoral local, prefirió no hablar del problema político electoral que vive ese municipio, sostiene que no hay de qué hablar de su lugar de origen, pretextó no saber que vive un proceso electoral por sistemas normativos internos para elegir por segunda ocasión a su ayuntamiento al margen de partidos políticos, la primera ocasión fue en el 2019, autoridad que concluirá funciones el 31 de diciembre próximo.

Por mandato Constitucional, el nuevo ayuntamiento de Oxchuc que debió elegirse este 15 de diciembre deberá tomar posesión el 1 de enero del 2022, para ello, la calificación de las elecciones y la entrega de constancia de mayoría por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) tiene que ser a más tardar el 20 de diciembre, según los lineamientos estatutos del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc.





La diputada local Cecilia López Sánchez, ahora representa al partido político estatal Podemos Mover a Chiapas, al distrito electoral local XX con cabecera en Las Margaritas, por lo tanto, insiste en que no tiene de qué hablar de su lugar de origen, Oxchuc.

Dijo a su salida del edificio legislativo que sigue habiendo grandes pendientes a favor de los pueblos originarios de Chiapas, 12 en total, que juntos representan una gran riqueza cultural y lingüística, y que suman unas 40 variantes dialectales, principalmente en educación, salud, vivienda, infraestructura, caminos; "nosotros hemos sido respetuosos de los no indígenas, falta que los demás lo sean en su justa dimensión con los indígenas".





Tenemos que estarnos preparando de la vida hispanohablante que a veces es ajeno para los pueblos originarios, y que la vida de los hispanohablantes es ajena a los indígenas, pero ambos tenemos que aprender, tiene que fortalecerse la cosmovisión maya, la cultura es de mucho tradición, se ha minimizado, aunque somos una cultura civilizada, las oportunidades no han sido igual para todos, reiteró López Sánchez.

Lamentó la diputada indígena la discriminación y el racismo en contra de los pueblos indígenas, consecuencia de ello muchos pierden su identidad, vamos a seguir luchando por seguir siendo indígenas, seguimos siendo una población muy importante para Chiapas y para México.