Celebran el día del Pozol en Tuxtla Gutiérrez

En Tuxtla Gutiérrez se celebró el día del Pozol y desde el medio día; algunos negocios comenzaron a regalar producto para todos aquellos que se dieron cita al lugar. A pesar del intenso tráfico que fue provocado por manifestaciones, varios ciudadanos se escaparon de sus actividades y pusieron pausa a todo el caos que se vivió con una bebida refrescante hecha con cacao. Los negocios estuvieron a reventar y afirmaron que esto más que ganancias les deja una sensación más gratificante.

Luego de la hora pico vivida por las manifestaciones de los maestros en la capital; un poco de paz se vivió con la tradicional celebración del día del Pozol; mercados y negocios de la capital lanzaron la promoción “Pozol gratis” para todos aquellos quienes llegaran a visitarlos; por lo que rápidamente los lugares estaban llenos de consumidores; fue el mercado 5 de mayo que más presencia tuvo, ya que es ahí, donde se presume que está el mejor Pozol de la ciudad.

Otro de los negocios fuera de los mercados que estuvo dando la misma promoción fue el llamado Pozol Arrecho que se encuentra ubicado frente a la biblioteca Jaime Sabines; ahí se realizaron actividades con radiodifusoras en donde igual se le invitó a toda la gente a pasar por su Pozol por lo que comenzó con los preparativos y al ser una calle ubicada en la avenida central; rápidamente comenzó a hacerse el tráfico en la zona.

“Lo de la promoción de Pozol gratis no te deja ganancias ya que muchos piensan que si les das un Pozol ellos consumen empanadas, pero no siempre es así y la verdad es que da igual; el pago es algo mejor y en estos tiempos de caos, aún es más satisfactorio” Ever Moreno, dueño de negocio en mercado Díaz Ordaz.

Si bien es cierto, a pesar de que este día solamente se celebra en una ocasión al año, eso es lo que hace más especial la fecha y es que durante todo el año la bebida es consumida normalmente pero en esta ocasión, los negocios reciben la visita de muchos ciudadanos esperando que la bebida refrescante haya mejorado un poco su tarde.