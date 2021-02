Chapines repudian matanza en Tamaulipas

Pobladores de la comunidad El Carmen, en Guatemala, repudiaron la matanza de 19 personas en Tamaulipas, México, luego de que este día se diera a conocer el supuesto involucramiento de policías en el caso.

Los medios informativos de Guatemala han dado a conocer la noticia, que ha consternado a los chapines, mismos que de manera generalizada han exigido al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, presione al gobierno mexicano para esclarecer cuanto antes este atroz multihomicidio.

“Hemos leído la prensa de nuestro país y nos damos cuenta que el gobierno mexicano está omitiendo muchos aspectos importantes, se prevé al caso de sus maestros normalistas que desaparecieron y nunca dijeron nada en concreto”, señaló Ramiro Macaro, habitante de El Carmen y dedicado al cambio de divisas.

Sobre los 12 policías supuestamente involucrados en la retención de las personas, entre las que se han detectado a guatemaltecas, dijo que el estado mexicano ha permitido que sus fuerzas de seguridad se contaminen y participen en hechos siniestros como San Fernando, ahora Tamaulipas.

Julissa N”, ciudadana de Malacatán, San Marcos, lamentó que este suceso ocurra entre países hermanos, ya que los hombres y mujeres que salen de casa no lo hacen por gusto, sino por una situación que los obliga a emigrar en busca de mejores oportunidades de vida.

“A mi me duele ver que matan a mis paisanos en otro país, no estoy diciendo que en Guatemala la inseguridad no exista, por supuesto que existe, pero morir en otro país y en esas circunstancias es terrible para las familias”, añadió.

El @GuatemalaGob trabaja en conjunto al @gobmx para identificar a las víctimas del caso Tamaulipas.https://t.co/AEN0P5d9nW pic.twitter.com/w3pls5Y7Qm — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 2, 2021

Guatemala ha desplegado a grupos de militares en su frontera con México para resguardar comercios y personas que crucen por este puerto fronterizo con Chiapas.

En este país, unas doce familias esperan resultados de pruebas de ADN practicadas para corroborar que sean sus seres queridos que en la primera quincena de enero salieron rumbo a México, con miras a llegar a Estados Unidos.

La mayoría de las probables víctimas, que no han tenido contacto con sus familiares, son originarias de Comitancillo y Catarina, ambos municipios situados en el departamento fronterizo de San Marcos.