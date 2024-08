María Fernanda Cruz: De Tuxtla Gutiérrez al podio de la Copa Panamericana de Judo

María Fernanda Cruz, una joven de 18 años oriunda de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ha logrado destacar en competencias de Judo, actualmente participó en la Copa Panamericana en República Dominicana, donde consiguió subirse al podio en la 3era posición trayendo consigo la medalla de bronce.

"La verdad estoy contenta más no satisfecha, no entreno por un bronce," esas fueron las palabras de la judoka, ya que el sueño de todo competidor es obtener el oro, aunque a pesar de ello 'Mafer' no trajo las manos vacías.

Para llegar a la Copa Panamericana, 'mafer" tuvo que pasar por diferentes justas, la primera es la estatal, luego macroregionales, posteriormente a los juegos nacionales CONADE, así como eventos nacionales como el Tomoyoshi Yamaguchi, donde ha es invicta desde el 2019, basándose en eso los toman en cuenta para campeonatos mundiales o copas panamericanas.

María Fernanda comenzó a practicar Judo a los 10 años, a decir de la deportista, el primer deporte que le llamó la atención fue la gimnasia rítmica, pero fue su entrenador quien la invito a entrenar Judo y ahí se quedó.

María Fernanda Cruz / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

María Fernanda es una persona muy disciplinada, siempre le pone pasión a todo lo que hace

abundó Cruz



La parte del entrenamiento es la base de su carrera deportiva, pues asegura que poner todo en esas 6 horas diarias es importante para obtener tus metas, regularmente divide esas horas, 2 en la mañana y hasta 4 horas por la tarde. Aunado a eso tiene que compensar el tiempo en sus estudios, recién termino la preparatoria y ahora estudiará en línea en la ICSON universidad de Sonora.

El deporte le ha abierto las puertas, pues gracias a la beca deportiva consiguió seguir sus estudios, y es que apenas unos meses se tuvo que mudar a vivir a la CONADE para continuar preparándose para más justas deportivas.

Fernanda es hija única y su mamá es quien ha jugado ambos papeles en su vida, para la judoka ella es su motor principal; "ella es la que ha estado en altas y bajas y es un motor para mi, el sabes que es la única persona que no me ha dejado, la única persona a la que le dedico todos mis triunfos y la que siempre ha estado para mi."

¿Cómo se califica el Judo?

El Judo es un deporte que se basa en estrangulaciones, palancas, derribar al contendiente y no se dan patadas, ya que muchas veces lo confunden con Taekwondo. De acuerdo a la Judoka debes proteger a tu adversario, por que gracias a él te desarrollas como persona.

Las marcaciones se hacen por Ippon, este es un término japonés utilizado en artes marciales de ese país como Judo, Karate u otras disciplinas similares. En Judo una vez que la espalda completa de los participantes cae al tatami (piso) se marca punto, ó cuando lo estrangulas y se rinde es ippon, así como inmovilizaciones entre otras maniobras.

Su sueño es llegar a ser una olímpica

El sueño de la judoka es llegar a unas olimpiadas, para ella Prisca Awiti es su inspiración y motivo, ella recientemente ganó la medalla de plata en París 2024. "Ella me motivo muchísimo, quiere decir que todo es posible cuando te lo propones, ya Prisca es historia en el Judo mexicano, sueño con Los Ángeles 2028, pero voy paso a paso."

Mientras tanto 'Mafer' se está preparando para los juegos Panamericanos Junior que son el próximo año buscando la clasificatoria, luego Juegos Centroamericanos, posteriormente eventos internacionales, pero tiempo al tiempo, asegura.

A su corta edad María Fernanda ha logrado cumplir sueños que no se imagino, sin duda sabemos que logrará todo lo que se proponga, y para quienes empiezan en la carrera deportiva, les hace la invitación de que se motiven día a día, que los obstáculos en el camino lo vean como un impulso, "cada que te propongas algo y entrenes todos los días, siempre ten en claro lo que quieres (...) a veces es difícil dejar cosas, como en mi caso que tengo que dejar mi estado por irme con selección nacional para seguir mi sueño."

