Chiapanecos dan preferencia al trabajo y religión que a vacacionar

Las vacaciones de la Semana Santa ya comenzaron y muchos chiapanecos prefieren seguir trabajando así como otros en sus actividades religiosas, además hay que seguirse cuidando porque el virus del SARS COV2 (COVID 19) sigue permeando en Chiapas pero también hay que protegerse de las altas temperaturas sobre todo en las Costas.

La maestra Esperanza Arriaga sostiene que seguirá sus actividades normales en su asociación civil Movimiento del Pueblo Organizado en Resistencia que sigue al pendiente del proceso legislativo de la Cámara de Diputados para el debate de la iniciativa de reforma eléctrica además, este martes deberá estar en un mitin en la Ciudad de México de cuando empezarán las desiciones en relación con la posible modificación del sistema eléctrico del país.

Hay que seguir con la precauciones por el Covid 19 y las altas temperaturas, advierten / Foto: Cortesía Esperanza Arriaga

Celebra que haya quienes si tengan el tiempo de vacaciones pero en mi caso seguiré al pendiente de las determinaciones de las y los legisladores federales y del impacto que puede tener en Chiapas esa decisión; toda vez que la entidad registra las más altas tarifas del servicio eléctrico y un alto porcentaje de familias rurales que no pueden pagar el servicio eléctrico, añadió.

Mientras tanto Ámbar Chávez sostiene que son saludables la vacaciones en cualquier momento pero en vez de salir de paseo en el que hay que desembolsar dinero prefiero seguir en familia con las actividades religiosas ya que es muy buen momento para la reflexión, para aprovechar en la convivencia familiar dónde se corra en menor riesgo en seguridad, salud, proteger los ingresos y mantener la prevención por la pandemia que sigue presente.

Chiapanecos prefieren trabajar y dedicarse a sus actividades religiosas en vez de vacacionar / Foto: INAH

Daniela Ríos labora en una institución pública federal presume que ya está en periodo vacacional pero que está trabajando desde casa, comenta que siempre es así ya que está de acuerdo, sigue en casa y no es de la idea de acudir a los atractivos turísticos del estado aprovecha los días de la Semana Santa para la convivencia familiar.

Marcelo Domínguez es otro ciudadano que labora en una institución pública estatal, dice estar a gusto desempeñando su responsabilidad aunque no sabe si saldrá algunos días de la semana como probablemente si se ocupa de su familia, convoca a la población a extremar precauciones para disminuir riesgos por la pandemia del Covid 19; no generemos las condiciones para una siguiente oleada no hay que poner en riesgo la vida propia y la de los demás.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas espera la afluencia de visitantes en una diversidad de ecosistemas que resguardan la flora y fauna de Chiapas / Foto: INAH

A este propósito se sumó Gladiola Palacios más vale proteger a la familia que después lamentar no seamos víctimas de nuestras desiciones mal tomadas, es válido divertirse en familia pero hay que cuidar a los suyos y esta etapa que nos toca vivir mejor nos detengamos a analizar qué hemos hecho bien y qué hay que mejorar; ella seguirá en su institución federal en estás vacaciones.

A su vez Hermila Alegría que trabaja en una institución autónoma comenta que se dedicará a su señor padre, su amor, su vida, lo hará como siempre, con gozo y con alegría y bendice a los que irán a los diferentes atractivos con los que cuenta el estado.

Esperan buena afluencia de visitantes locales, nacionales e internacionales / Foto: INAH

La Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados así como la Asociación de Hoteles y Moteles esperan buena afluencia de visitantes locales, nacionales e internacionales, lo mismo que las agencias de viajes esperan reactivarse en estas vacaciones de Semana Santa luego de dos años de pandemia del Covid 19; el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene abiertas al público 10 zonas arqueológicas de Chiapas, mientras la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas espera la afluencia de visitantes en una diversidad de ecosistemas que resguardan la flora y fauna de Chiapas.