Chiapanecos se encuentran preparados ante los sismos

En los últimos días se realizó una encuesta en nuestro portal www.elheraldodechiapas.com.mx sobre sí la población se prepara para actuar correctamente durante un sismo o no. Esto con la finalidad de conocer qué tan enserio se toma la población el hecho de prepararse ante un evento sísmico ya que en nuestra región se suelen presentar temblores con constancia pues nos encontramos en una zona sísmica.

La pregunta que se lanzó fue la siguiente; ¿Te consideras estar preparado durante el evento? Esta pregunta tuvo las siguientes opciones:

La primera fue: Sí, ya tengo noción del protocolo a seguir, esta respuesta tuvo un positivismo del 82%.

La segunda opción fue: No, actúo al momento, esta fue apoyada solamente por el 18% de los votantes

Mientras que la última opción: Me da igual, no me muevo, no obtuvo ningún voto

También puedes leer: Aquí te decimos cómo armar un plan de protección civil familiar

Esta encuesta nos dice que al parecer el 82% de los chiapanecos votantes se encuentran o se creen preparados para cualquier evento sísmico. Recordar que estar preparado para un evento así es necesario conocer los protocolos, conocer las salidas de emergencia del lugar en el que se esté, no gritar, no correr y no empujar , así como permanecer en alerta constante en caso de cualquier eventualidad provocada por el sismo.

También hay que recordar que siempre se debe de monitorear los medios de comunicación oficiales de las instituciones de seguridad ya que estas emiten cualquier tipo de alerta antes, durante y después de cualquier eventualidad.

Te invitamos a participar en nuestra nueva encuesta: