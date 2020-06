Chiapas alcanza un registro acumulado de 3 mil 758 casos de Covid-19

En el día 120 de la pandemia que ha significado un aprendizaje del comportamiento y tratamiento del coronavirus, el secretario de Salud (SS), José Manuel Cruz Castellanos, reportó 56 nuevos casos, de los cuales 33 masculinos y 23 femeninos, con lo que se alcanza un registro acumulado desde el 25 de febrero de 3 mil 758 casos

Mientras tanto, expuso, se alcanza una cifra de recuperados de 2 mil 529 pacientes, en tanto que se atienden de manera ambulatoria 350, suman 181 pacientes hospitalizados estables, 315 se reportan graves y graves e intubados suman 125 personas.









A la vez, se alcanza una cifra de 258 decesos con los reportados en las últimas horas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez 2, Chiapa de Corzo 1, Comitán de Domínguez 1 y San Cristóbal de Las Casas 1, lo que nos obliga a intensificar las medidas de prevención.

Sostuvo que prevalece la incredulidad a pesar de los decesos y de las cifras de casos, pero descartó que haya decesos por Covid-19 que no se reporten, las que no se han anunciado están en proceso de dictaminación, no todo el que muere por dolor de cabeza tiene que ver con esta enfermedad, lo que ha pasado es que se han tocado intereses muy fuertes de la corrupción.





Foto: Captura de pantalla





De los nuevos positivos, 26 corresponden a Tuxtla Gutiérrez, 13 a Tapachula, 2 a Arriaga, 2 a Chiapa de Corzo y con un caso Acapetahua, Benemérito de las Américas, Huehuetán, Jiquipilas, Las Margaritas, Mapastepec, Marqués de Comillas, Mazatán, San Fernando, Suchiapa, Tonalá, Tzimol y Venustiano Carranza.

Reveló en conferencia de prensa que los síntomas de Covid-19 no han variado en la entidad, tampoco las comorbilidades que impactan en la población infectada, sin embargo, este martes se reportan casos de entre los 10 a los 14 años de edad y 29 casos son mayores de 55 años.

De los casos recientes no presentan comorbilidad 22, pero 7 presentan diabetes mellitus e hipertensión arterial, 4 obesidad, 3 diabetes mellitus, 3 hipertensión arterial, 3 hipertensión y obesidad, 2 diabetes y obstrucción pulmonar crónica, 2 diabetes mellitus y obesidad, 2 hipertensión e insuficiencia renal, 1 diabetes mellitus, hipertensión arterial y obstrucción pulmonar crónica.





Foto: Captura de pantalla





Asimismo, 1 presenta hipertensión, enfermedad cardiovascular y obesidad, 1 diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica e hipertensión, 1 diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, 1 diabetes mellitus, hipertensión e insuficiencia renal, 1 diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, 1 enfermedad cardiovascular, obesidad y tabaquismo y 1 parálisis facial.





Chiapas ocupa el número 16 en casos y en la tasa de incidencia ocupa el lugar 28 de los 32 estados, por debajo están Chihuahua y Zacatecas, en cuanto a la incidencia, por cada prueba tomada significa un 65 por ciento de positividad, con el 98 por ciento de probabilidad de contagio entre chiapanecos.





Son 96 los municipios afectados de los 124, mientras que del total de casos el 59 por ciento son masculinos y el 41 por ciento femeninos, ello implica seguir confinados en casa por actividades no esenciales, sobre todo, los que tienen segura su quincena.





Foto: Captura de pantalla





Dijo que para identificar y controlar los casos sintomáticos de Covid-19 en Tonalá se inició operativo de búsqueda y tratamiento de casos, a través de brigadas por personal de la secretaría de Salud, del Ayuntamiento y de Protección Civil, las cuales harán la búsqueda intencionada de casos y dotarán de tratamiento a aquellos pacientes sintomáticos.

El llamado es a mantener la calma en el municipio indígena de Chamula en víspera del Día de San Juan este 24 de junio, para que no se nos vaya a desbordar el número de casos, confiamos que ambos grupos “divididos” actúen con responsabilidad, informen y establezcan medidas de prevención.





Foto: Captura de pantalla





En el Sur-Sureste Chiapas sigue siendo el estado con menos afecciones y defunciones 19 debido al trabajo profesional, humano y de corazón que están realizando los profesionales de la salud, hemos logrado más del 60 por ciento de personas recuperadas, sin embargo, no debemos confiarnos y extremar los cuidados.

Derivado del sismo registrado la mañana de este martes, se ha realizado la evaluación y diagnóstico en la infraestructura de toda la red de servicios hospitalarios, en la que no tenemos daños o afectaciones que pongan en riesgo a nuestra población trabajadora ni usuarios.

Se aplicaron los protocolos de protección civil y seguridad en hospitales como en las 14 Clínicas Covid-19, así como en los 16 regionales y 23 Hospitales Básicos Comunitarios, continuando en este momento con las actividades y operatividad de rutina, garantizando atención a los pacientes y normalidad en los servicios de salud, esperamos en 4 o 5 días tener un diagnóstico más real en la entidad.





