Chiapas cierra el año con creciente ola de violencia de género y feminicidios

A menos de tres semanas de que finalice el 2024, los casos de feminicidio, desapariciones y violencia de género han ido en aumento, señalan colectivos y activistas locales, quienes califican este año como uno de los más violentos para las mujeres en la capital chiapaneca y el estado.

Lee más: Hallan a mujer sin vida y con signos de violencia en la colonia San José Terán

Durante el mes de noviembre, colectivos reportaron un incremento preocupante de feminicidios en la ciudad y otros municipios. Maricruz Velasco Nájera, madre de víctima de feminicidio e integrante de la fundación Karla Velasco, señaló que este 2024 estuvo lleno de violencia para las mujeres. Además, manifestó su indignación por la falta de avances en los casos y la indiferencia de las autoridades locales y estatales.

"Sí, en el mes de noviembre acuérdense que se desató los feminicidios a algo terrible. El año estuvo lleno de sangre para las mujeres; muchas hermanas, tías, madres e hijas fueron asesinadas".

Con el cambio de administración estatal y municipal, activistas y madres de víctimas esperan un cambio en el panorama, aunque la incertidumbre persiste. Maricruz Velasco señaló que aún no han obtenido audiencias con el nuevo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ni con el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, para abordar el estado de las carpetas de investigación.

Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

"No nos hemos sentado con el nuevo fiscal que es Llaven Abarca, nos acercamos con él cuando estuvo unos días de diputado y llevaba la comisión de justicia, era parte de la comitiva de feminicidios, y dijo que sí, iban a impulsar nuestras carpetas, pero ahora cambia el panorama porque siendo fiscal general es otra su postura", mencionó.

Por otra parte, el colectivo Madres en Resistencia ha denunciado que no existe empatía por parte del nuevo gobierno, lo que las ha llevado a planear acciones más contundentes, incluyendo un plantón programado para el próximo 18 de diciembre frente al Palacio de Gobierno, donde realizarán una huelga de hambre para exigir justicia para las víctimas.

Entre los feminicidios más recientes se encuentra el de una mujer en San José Terán, quien fue asesinada el pasado 7 de diciembre, en el marco del fin de sexenio de Rutilio Escandón Cadenas. Aunque la Fundación Karla Velasco ha intentado contactar a su familia, señala que muchas víctimas directas prefieren no denunciar por miedo a represalias.

Por su parte, Adriana Gómez denunció que en San Cristóbal de Las Casas, una joven fue víctima de desaparición forzada en circunstancias aún no esclarecidas. Según la representante, familiares de esta víctima se sumarán a las protestas del 18 de diciembre.

Aunque la Fiscalía General del Estado ha anunciado operativos en distintos puntos de la ciudad, las acciones no han logrado revertir el aumento de la violencia. Las colectivas reiteran que los feminicidios, desapariciones y casos de violencia de género no son prioridad para las autoridades. Además, señalan la falta de recursos y estrategias para atender esta problemática estructural.

Además, Maricruz Nájera criticó también la proyección política de figuras clave del gobierno anterior. Mencionó que el hecho de Claudia Sheinbaum de incluir al ahora ex gobernador en su gabinete federal es una muestra de su rechazo hacia las mujeres que buscan justicia.

Local "El sueño de llevarla a la playa no se cumplió": Elfega recolectaba PET y acabaron con su vida

"Muchas muertes para que se fuera a Rutilio como si nada, van a premiarlo, en el nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum, entonces prácticamente Claudia no está con nosotras las mujeres, eso de que dijo cuando ella llegó llegamos todas, eso, no es cierto porque no llegamos de todas, llegáron los que a ella le convino".

Pese a las adversidades, las activistas han logrado movilizarse para visibilizar los casos y apoyar a las familias de las víctimas. El panorama de violencia contra las mujeres en Chiapas cierra el año con una deuda pendiente de justicia y seguridad para las chiapanecas. Las colectivas reiteran que la lucha continuará, con la esperanza de que las nuevas autoridades finalmente asuman su responsabilidad frente a esta crisis.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️