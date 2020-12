Chiapas, con 13 casos positivos de Covid-19: SSa

En las últimas horas, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó 13 casos positivos de Covid-19, por lo que el saldo actual de la pandemia en Chiapas es de 7 mil 317 contagios. Respecto a las defunciones, la Secretaría de Salud del estado informa que al no reportarse ninguna en los últimos cuatro días, la cifra se mantiene en 576 decesos.

Los casos nuevos de Covid-19 se distribuyen de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez, 11; y San Cristóbal de Las Casas y Palenque, un caso cada municipio.

Se trata de siete mujeres y seis hombres, mayores de 15 años, de los cuales seis presentan datos de co-morbilidad al tener antecedentes de obesidad, diabetes, hipertensión y/o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ello llamado insistente de las autoridades a seguir usando el cubrebocas, el gel antibacterial y el resguardo en casa, sobre todo en esta época decembrina para evitar que incremente el número de contagios en el estado de Chiapas.





Vamos bien ante los contagios por #COVID_19, pero no bajemos la guardia, no hay que confiarse. Acatemos las recomendaciones, a las y los jóvenes los exhortamos en no asistir a fiestas ni a reuniones masivas, evitemos llevar el virus a casa, cuidemos a nuestros seres queridos. pic.twitter.com/k2yLMgsjSC — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) December 23, 2020