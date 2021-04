Chiapas con avances de monitoreo en el volcán El Chichón

A 39 años de la explosión del volcán "El Chichón" en el norte de Chiapas, con un cráter de mil 300 metros de diámetro, en una altitud de mil 100 metros sobre el nivel del mar, su actividad no representa un riesgo para la población, sin embargo, nadie debe introducirse al cráter, quien lo haga corre enorme riesgo porque el coloso tiene vida y genera actividad sísmica aunque solo es perceptible en la zona, la intensidad de los movimientos van desde uno a tres grados Richter.

La directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Silvia Ramos Hernández, expuso que existen avances científicos para el monitoreo de los volcanes El Chichón en el norte de Chiapas y el Tacaná en el Soconusco en los límites con Guatemala, para establecer estrategias de prevención, capacitación y educación a la población que convive con el riesgo sísmico y volcánico.

Unas 70 mil personas viven alrededor de El Tacaná y unas 8 mil alrededor de El Chichón; desde hace más de 25 años que se lleva el registro de la actividad sísmica y el estudio de las aguas termales en este último, se realiza intensa vinculación con las comunidades, documentar a las nuevas generaciones para que sepan lo que pasó en aquel suceso, para que reconozcan que se trata de un volcán activo.

Por la misma actividad nos enfrentamos a riesgos aunque a diferencia de hace 39 años ahora sabemos que hacer desde un sistema de vigilancia, ante cambios repentinos hay la posibilidad de poder evacuar a la población.

En la cabecera municipal de Chapultenango existe un semáforo electrónico de alerta que muestra los colores básicos del monitoreo, los signos por ahora son de normalidad, no hay porqué alarmar a la población, el volcán comparte cinco municipios, Chapultenango, Francisco León, Ostuacán, Pichucalco y Sunuapa.

La vía para acceder al volcán es por tres municipios, por Pichucalco, Chapultenango y Ostuacán, aunque la mejor vía debe ser llegar en automóvil hacia la cabecera municipal de Chapultenango y tomar un camino de terracería hacia la comunidad Viejo Volcán y luego se toma una vereda a pie durante cuatro kilómetros y medio de ascenso al cráter.





En la zona se está generando una vegetación nueva, el problema es el sol, el camino es exponerse a altas temperaturas en el desierto y representa riesgos de deshidratación, caminar por esas veredas se requiere de muy buena condición física, hay que llevar suficiente agua, en los alrededores no hay manantiales, lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia es descender al cráter, hacerlo es mucha responsabilidad, el volcán está activo y es peligroso, no hay garantías de no sufrir daños, quien lo haga es su enorme responsabilidad porque puede cambiar abruptamente.

Dijo Ramos Hernández que ya se tiene un registro de lo que pasó en aquella explosión del 28 de marzo de 1982 y las explosiones del 3, 4 y 5 de abril de ese mismo año, ya tenía manifestaciones previas por lo menos un par de años antes, tenía un domo central que la gente conocía como "Chichón".

No sé tomaron las previsiones adecuadas a pesar de que había una actividad sísmica permanente y emanaciones de gases, se dice que había grupos de personas que venían a exponer está problemática al gobierno del estado pero no sé actuó de manera preventiva.





La enorme explosión del 28 de marzo a las 11 de la noche no sería la primera destrucción que causó, las explosiones posteriores generaron la peor devastación, las corrientes piroclásticos muy calientes que descendieron por las laderas a grandes velocidades, se contabilizan 2 mil personas fallecidas y no se tiene la cifra precisa de decesos, por lo menos a unos seis kilómetros alrededor del volcán no quedo nada de vida por las miles de toneladas de cenizas esparcidas a gran velocidades, la vegetación fue carbonizada por temperaturas de 800 a mil 200 grados centígrados.

Afortunadamente hay hombres y mujeres que se han preocupado por la formación científica en materia volcánica y sísmica de la UNICACH, se realizan investigación en los dos volcanes, conocen la parte geológica, volcánica y social, pues si bien son un peligro, las tierras son fértiles para la agricultura y ganadería.