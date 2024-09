En Chiapas sigue descendiendo la producción de maíz

El próximo 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz y en Chiapas ha descendido la producción de este grano básico en la alimentación, hasta hace dos sexenios habían registros de 650 mil hectáreas de cultivo en el estado, en la actualidad podríamos andar en las 300 mil o menos, muchas superficies que se dedicaban a la siembra de este grano se convirtieron en cafetales, plataneras y otros orgánicos, expuso Adin Rodrigo Ramírez, representante de la organización de productores Red, Raíces y Neblinas del Takna.

Dijo en entrevista que a él le tocó sembrar maíz con su abuelo y con su padre, que fueron las mejores épocas de este último, a partir de las desaparición de la Conasupo, del Banrural y de Fertimex en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el campo empezó a colapsar, bajó la producción poco a poco, se eliminó el financiamiento y los insumos, a él ya le tocó el inicio de una gran época de abandono del campo y decidió migrar a los Estados Unidos de América donde permaneció en tres épocas 18 años.

Ha pegado fuerte al campo el que no haya precios justos, ahora un kilogramo de maíz cuesta 7 pesos en el mejor de los casos y si se compra en cualquier tienda va de los 12 a los 18 pesos, por ello el campesino tenía que decir que hacer y optó por cambiar al café y en el caso nuestro la ubicación en Unión Juárez en las faldas del volcán Tacaná es fértil para ese cultivo y se obtienen mejores ganancias en razón del maíz.

Indicó que para cultivar una hectárea de maíz se requiere al menos una inversión de entre once mil y 15 mil pesos, desde la preparación de las tierras hasta el acopio y comercialización, pasando por mantenimiento, control de plagas y malezas, las ganancias son pocas, a aveces no se alcanza el costo de producción, por eso quienes sembraban maíz ahora cultivan café y en otros casos banano.

Mientras que la Conasupo acopia a el maíz y al menos había un precio de garantía, ahora lo que se ofreció como una opción Segalmex, no funcionó, y lo que se anuncio como un programa de rescate del campo, Sembrando Vida no cubre todas las espectativas, hay quienes les ha ido bien, hay quienes son bien atendidos y si no trabajan bien es porque no quieren, pero en general el campo sigue en crisis, con baja productividad, sobre todo de maíz.

Refiere que aquellas regiones que se decían grandes productoras de maíz, Frailesca, Istmo - Costa y Soconusco, ya no lo son, ahora hay más café que maíz y mejores ganancias a través del grano aromático que del grano de maiz, y con el abandono de las instituciones vamos a seguir en descenso.

