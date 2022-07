Chiapas alberga a 700 especies de orquídeas

Chiapas, en su riqueza natural, cuenta con 700 especies de orquídeas ubicadas desde las selvas bajas hasta los bosques muy húmedos, y en Tuxtla Gutiérrez se resguarda una gran colección en el Museo Botánico, algunas son endémicas, muchas son miniaturas, imperceptibles, lamentablemente enfrentan una amenaza, la extracción irresponsable para el comercio ilegal, por lo que piden a la población que debe comprarlas.

El Director del Museo Botánico, Manuel Jonapá, explica que las orquídeas son las plantas más apreciadas por sus estilizadas flores, son cautivantes por sus aromas, son mágicas, eróticas, delicadas y exquisitas, siendo estos algunos de los adjetivos más empleados para designar las cualidades de las orquídeas, pertenecen a una de las familias más numerosas de los vegetales, la orchidaceae.

Su forma de vida es diversa, las hay epífitas, las que viven sobre los árboles, las terrestres y las nupciales o litofilas, se distribuyen en casi todos los ecosistemas, solo excluyendo los hábitats acuáticos, los desiertos y los polos, el ornamento más preciado de las orquídeas es la flor, que aunque presenta gran variedad de formas sigue un mismo patrón, tres sépalos, dos pétalos y el labelo, que es un tercer pétalo modificado que facilita la polinización.





En Tuxtla Gutiérrez se resguarda una gran colección de orquídeas en el Museo Botánico, algunas son endémicas, muchas son miniaturas, imperceptibles / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Los órganos reproductivos están ubicados en una estructura única característica, la columna, desafortunadamente la extracción desmedida que se está realizando de las orquídeas silvestres, las ha colocado en una situación de riesgo, se encuentran amenazadas también por la reducción de su hábitat, su compleja y difícil germinación y su lento desarrollo.

El Museo Botánico depende de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural y la colección de orquídeas se ha conformado por decomisos de la especie que ha realizado la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), una de las especies que causa fascinación desde épocas prehispánicas, son las flores más abundantes en el estado, abundan las famosas flores de candelaria, los toritos y el dragón.





Desagraciadamente el ser especies muy llamativas y muy bellas han pagado muy caro por el saqueo, hemos encontrado el comercio ilegal en Tuxtla Gutiérrez, en Berriozábal, en San Cristóbal de Las Casas, muchos saqueadores arrancan la planta, descubren las raíces, rompen el tallo de la planta, los saqueadores no entienden la función de la planta en los ecosistemas, almacenan agua, su extracción afecta a las especies que se alimentan del néctar de esta especie.

Una de las especies de orquídeas tiene una relación con una avispa, solo esa avispa puede polinizarla, si no existe no se poliniza, no genera semilla, ni se reproduce, su saqueo afecta a todo el ecosistema, muchos quisieran tener una planta en su casa por su belleza, cultivarla no es como cualquier otra especie.





Chiapas cuenta con 700 especies de orquídeas ubicadas desde las selvas bajas hasta los bosques muy húmedos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el Museo Botánico el orquideario se ha conformado con los decomisos, el saqueo es un delito, por ello el llamado es a la no compra, que no se fomente el círculo vicioso del saqueo, venta y más extracción que degrada los ecosistemas y pone en riesgo la especie, somos el primer lugar nacional en esta especie, y por ello, tenemos la gran responsabilidad de cuidarla y protegerla, no podemos permitir que se extinga.

No podemos evitar que la especie causa fascinación, no podemos evitarla, es muy bella, pero no la compremos, las que se venden en canastos son comercializadas de manera ilegal, quien las cultiva en invernaderos las puede vender y expedir facturas, un certificado, las podemos tener en casa, pero de manera legal, hay que romper el círculo de compra ilegal y de extracción.