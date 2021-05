Chiapas en condiciones para las elecciones: Lorenzo Córdova

Las elecciones del 6 de junio, en el caso de Chiapas concurrentes las federales y locales, se desarrollarán en condiciones atípicas por la pandemia y las complejidades propias del estado, los actos de violencia, a 17 días de la jornada electoral, están garantizadas las condiciones para la competencia política, los trabajos de planeación y preparación avanzan muy bien, dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Insistió que las elecciones serán complejas pero no significa un alejamiento de la ciudadanía, lo que estamos viendo es que se está apropiando del proceso electoral, hay una gran respuesta de las y los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de mesas directivas en las 6 mil 652 casillas, serán 9 por mesa directiva y el universo será de 59 mil 868, el 97 por ciento de los nombramientos ya han sido entregados.

Durante una conferencia de prensa, abundó que están muy favorables los escenarios para el desarrollo del proceso electoral a pesar de que existen problemáticas particulares, no obstante que Chiapas es un estado donde existen muchos reclamos, carencias y deudas históricas para una buena parte de la población, existen posibilidades de instalar la totalidad de las casillas y los simulacros están arrojando buenos resultados, solo esperamos una fiesta democrática el primer domingo de junio.

Por primera vez estamos instrumentando mecanismos de votación en el penal de Villacomaltitlán, será un voto postal, debido a la complejidad del sistema carcelario, estamos en el periodo de recepción de los votos postales que serán abiertos al término de la votación del 6 de junio y sumados los municipios y distritos que corresponda.

Insistió que en existen zonas de conflictividad histórica en los Altos y Bochil donde personas hacen reclamos de distintas naturaleza, pero no esperamos situaciones que lamentar sino una competencia democrática en la que al final salgamos ganando todos los mexicanos, somos respetuosos de las distintas demandas sociales, pero no con hechos violentos se consolidan los procesos democráticos, estas se tienen que canalizar a las instancias correspondientes y lo que sí corresponde a las autoridades electorales es denunciar los hechos que constituyan delitos electorales.

Córdova Vianello señaló que a las muchas carencias y muchos reclamos los procesos electorales no serán parte de los problemas sociales, la protesta tiene ciertos límites, los derechos pueden hacerse valer pero hay límites y en esta jornada electoral será posible manifestarlo en las urnas, existen garantías de seguridad sanitaria y para el ejercicio libre del sufragio en las 2 mil 099 secciones electorales de la entidad, la votación se desarrollará en condiciones de paz.





Apuntó que más de 20 medidas de seguridad se han implementado en las boletas electorales, algunos no las conoce ni el INE, no hay formas de que se puedan falsificar, al recibirlas en Chiapas tanto para las elecciones federales como las locales, son selladas y firmadas, incluso por los partidos políticos para que no haya posibilidad de que se destinen a distritos y municipios que no correspondan.

El llamado a los actores políticos es a cuidar todos nuestro sistema democrático, quien no esté a favor que las impugne ante los tribunales electorales. Mientras tanto, el Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Arturo De León Loredo, abundó que se trata de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en las elecciones, estén donde estén, el voto en prisión preventiva no se había atendido, ahora se hará valor por mandato de organismos jurisdiccionales y en la modalidad del voto anticipado.

"Estamos en procesos electorales concurrentes y hemos detectado problemas en Tila por tenencia de la tierra, en Honduras de la Sierra por pertenencia a territorios, Oxchuc por usos y costumbres y en Venustiano Carranza por tenencia de la tierra, aunque lo que nos deberían demandar es la instalación de casillas no negar el derecho para la instalación de las mesas directivas de casillas", menciono.





Por su parte, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, abundó que existe un acompañamiento en materia de seguridad, para el resguardo de la documentación electoral, en las próximas horas llegarán a Chiapas más de 8 millones de boletas electorales para la elección de diputados locales y miembros de ayuntamientos, material que serán resguardados.

Dijo que los 14 partidos políticos que participan en la contienda política electoral se han comprometido a la civilidad y abonar a las condiciones de seguridad, y a analizar los conflictos sociales que se han registrado en algunos municipios para abonar a la búsqueda de la paz y la reconciliación, no deseamos que haya boicot hacia las elecciones, nadie tiene derecho a restringir la participación en las elecciones, el llamado es que actuemos en responsabilidad, a partir de las 8 de la noche del 6 de junio se tendrán resultados electorales preliminares.