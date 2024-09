En los últimos lugares; Chiapas en el rezago competitivo

De acuerdo con el más reciente informe sobre el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Chiapas se ubica nuevamente en los últimos lugares a nivel nacional.

Lee más: Marchan contra la iniciativa de reforma al Poder Judicial en Tuxtla Gutiérrez

Empresarios de la región han señalado que este bajo desempeño ha sido una constante en el estado, reflejando un rezago en infraestructura, innovación y desarrollo económico, con la esperanza de que con la llegada de las nuevas autoridades estatales se implementen políticas y acciones concretas para mejorar este índice.

Desde hace 18 años el IMCO realiza el Índice de Competitividad Estatal (ICE) con la intención de evaluar las fortalezas y debilidades de cada estado, ante ello empresarios de cámaras de comercio en Chiapas coincidieron que desde que se comenzó a medir a los estados, Chiapas ha obtenido los últimos lugares.

Se considera que Chiapas en 6 años tendrá mejora si se trabaja en equipo para ello / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

El IMCO 2024 hasta ahora ubica a Chiapas en el antepenúltimo lugar (30) de las 32 entidades del país, solo por encima de Oaxaca y Guerrero. La Ciudad de México encabeza la lista como la entidad más competitiva, seguida por Baja California Sur y Coahuila.

Los puntos clave para Chiapas:

Positivos: Chiapas destaca en morbilidad por enfermedades respiratorias y en el costo promedio de la deuda estatal.



Negativos: El estado tiene el menor ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo y la peor cobertura en servicios de telefonía móvil e internet.



En comparación con otros estados:

Ciudad de México: Líder en conectividad móvil e internet, y mejor desempeño en educación, con altos niveles de escolaridad y porcentaje de población con educación técnica y superior.



Coahuila: Destaca en seguridad con bajas tasas de homicidios y robos, además de una alta percepción de seguridad.



Chihuahua: Sobresale en exportación de mercancías y complejidad económica, siendo uno de los principales receptores de inversión extranjera directa.



Yucatán: Mejor regulado y con baja percepción de corrupción.



De acuerdo con Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de Canaco Servytur Tuxtla mencionó que hay oportunidades de crecimiento para que Chiapas salga de esos lugares. Actualmente las inversiones se centran en el Sur-Sureste del país beneficiado por las políticas de inversión.

"La tendencia y la idea que trae el nuevo gobierno precisamente es de incentivar el desarrollo tanto de Tuxtla como del estado de Chiapas", refirió el presidente de Canaco.

Ante ello aseguró que el estado necesita cambiar las políticas así como el estado de derecho, para que así se traigan inversiones nacionales y extranjeras, así como la política de crear con muchas más empresas tanto nacionales como extranjeras.

"En 6 años vemos a un Chiapas más próspero, saliendo de ese rezago que estuvimos mucho tiempo, igual que lo hemos estado superando en los últimos años, entonces vemos un futuro promisorio para el estado de Chiapas, para empresarios y para ciudadanos", concluyó.

Mientras tanto Guillermo Acero Bustamante, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que Chiapas siempre es el estado con más diagnósticos y como empresario se sabe lo que se tiene que hacer, pero no se actúa.

"Yo he sugerido a diversas instancias que nos reunamos personas que conocemos un poco de economía, que hemos hecho análisis muchos años y revisemos los indicadores económicos sociales y por cada indicador diseñar las estrategias y tácticas que hay que aplicar", abundó el Acero Bustamante.

Aseguró que para revertir estos índices se necesita del sector público siendo este el principal sector que ayudaría, así como la parte académica y la parte privada: "eso le ha dado mucho impacto positivo a otros países, a otras ciudades". En estos países como Medellín, ejemplifica que hay organismos que reúnen estos actores que transforman a corto, mediano y largo plazo.

Una de las alternativas para que estos índices cambien mencionó el presidente de Canirac que el estado sureño tiene que redistribuir su presupuesto y saber cuáles son las instituciones que impactarían, además que Chiapas es rico en turismo lo que beneficiaría en gran manera, así como la gastronomía argumentando que es fuerte a nivel estatal, nacional e internacional.

Guillermo Acero afirmó que desde hace 20 años tenemos menos PIB per cápita, cuando en Chiapas se tienen recursos grandes, a decir del representante de Canirac se tiene un flujo de más de 200 mil millones de pesos, 130 mil en presupuesto, 40 mil en apoyos sociales teniendo el primer lugar, pero son transitorios qué tarde o temprano tienen que disminuir.

"Las remesas no son un logro económico, según mis pronósticos que no es difícil de predecir, en diciembre seremos la entidad con mayor flujo en remesas, eso no es un orgullo porque los estados que están antes que Chiapas han decrecido al contrario del estado que es un potencial siendo el número 1 en remesas".

Finalmente aseguró que si se trabaja bien con los actores estatales y municipales que van a entrar, y se logra trabajar en equipo se ve a un Chiapas en 6 años completamente distinto al de ahora.

Local ¡Semana violenta! Tuxtla Gutiérrez atestiguó homicidios, asaltos y secuestros

Urge integrar a trabajadores y productores a la formalidad

De acuerdo a Gilberto Ruiz Cáceres, director de Fomento Económico mencionó que en Chiapas se tiene que trabajar mucho, una de las primeras es que se integren trabajadores y productores en la formalidad, ya que con ello se puede tener certeza de la inversión, además de tener más competencia

"Cuando estás en la informalidad, no contribuyes lo que corresponde por tus ingresos y si le vendes a alguien informal no te compra porque no tienes factura arriesgando que la mercancía sea ilegal", abundó Ruiz Cáceres.

Otro de los aprovechamiento que se puede contribuir en el estado sureño es el sector agrícola por lo que se tiene que diversificar estas opciones, producir en el campo pero darle valor agregado: "se debe comenzar a madurar los productos agroalimentarios en el territorio chiapaneco donde se construya el consumo de estos productos como lo hacen los yucatecos y los regios, permitiendo que las empresas locales maduren, crezcan y generen más empleos".

Reiteró que espera que con los dos proyectos del corredor industrial en la Frontera Sur y el tren transístmico crezca la producción, además que la capital chiapaneca debe fortalecer se ya que es el punto de salida de alimentos agroalimentarios hechos en Chiapas es en la ciudad capital. "Tengo la esperanza que si Chiapas se llega a industrializar si habrá un cambio", concluyó.