A 200 años de su Federación, Chiapas enfrenta crisis de seguridad

A 200 años de la Federación de Chiapas a México (1824-2024), es lamentable el alto índice de inseguridad, mientras las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno hacen caso omiso a las demandas de protección de la población. Los municipios con mayor incidencia delictiva se ubican en las regiones de la Sierra, Frailesca, Meseta Comiteca Tojolabal y Costa de Chiapas, expuso José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, A.C.

El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Organismo No Gubernamental, señaló que los gobiernos federales han permitido el aumento de la violencia, particularmente en municipios como La Concordia, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Pantelhó y Oxchuc, entre otros.

Una muestra de ello es la migración de habitantes de la Sierra hacia Guatemala, principalmente de los municipios de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, lo que ha incrementado la psicosis, el miedo y la intranquilidad entre la población.

"Si a 100 años estábamos mal en Chiapas, a 200 años estamos peor: inseguridad, injusticia, impunidad y corrupción, con un sistema de procuración y administración de justicia que no cumple con las demandas de la sociedad", afirmó Blanco Urbina durante una conferencia de prensa.

Urgió a atender la seguridad nacional y la migración en la frontera sur, y promovió la cooperación internacional, particularmente con el gobierno de Estados Unidos y otros organismos internacionales. Subrayó la necesidad de un funcionamiento eficaz del Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con el estado y los municipios para formular y evaluar políticas y estrategias que combatan la delincuencia, y así recuperar la seguridad y tranquilidad del pueblo de Chiapas.

Cartel colocado en el parque / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Blanco Urbina también enfatizó la necesidad de mejorar la procuración y administración de justicia en Chiapas. Señaló que los cargos de fiscales, jueces y magistrados deben ser ocupados por abogados competentes y comprometidos, tanto hombres como mujeres, para saldar la deuda de justicia con los chiapanecos. "Sin justicia no hay paz, y sin paz no hay desarrollo", advirtió, insistiendo en la modernización de la administración pública para combatir la improvisación, corrupción e impunidad, evitando que las posiciones se ocupen por cuotas políticas o amistades de quienes ostentan el poder.

Finalizó subrayando que Chiapas necesita un rumbo claro y certidumbre, con un gobierno federal, estatal y municipal democrático, fuerte, austero, eficaz y comprometido con la región. "Hoy es el momento de la capacidad, la honestidad, la legalidad, la seguridad, de alcanzar la paz perdida, recuperar la confianza, cerrar las heridas y acabar con el odio", concluyó.

Protestas en Chiapas acusan traición legislativa antes de visita de AMLO

A pocas horas de la conmemoración de los 200 años de la federación de Chiapas a México, y en vísperas de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al estado, continúan las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas frente al Congreso del Estado. Los manifestantes adelantan que su protesta se mantendrá "hasta donde sea posible", y acusan a diputados federales y senadores de ser "traidores a la patria".

La protesta de los trabajadores del PJF persiste en el centro de Tuxtla Gutiérrez, justo cuando el pleno de la LXVIII Legislatura del Congreso local se prepara para votar, el sábado al mediodía, la minuta enviada por la Cámara de Senadores para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial. Así lo expuso en entrevista Irma Elizabeth Monzón Velasco, secretaria del Primer Tribunal Colegiado Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Chiapas.

Monzón añadió que la resistencia continúa: "De lo malo que trae esta reforma, lo bueno es que nos obliga a no solo velar por los derechos desde los escritorios, sino a salir y constituir resistencia frente a las autoridades que no hacen su trabajo. Hay que exigirles a los políticos que representen al pueblo, no a sus propios intereses".

Asimismo, acusó a los legisladores de haber traicionado al país al reformar la Constitución: "Con lo que hicieron, traicionaron a México y a sus votantes. Aunque digan que lo hicieron por un 'México mejor', es mentira, lo hicieron por sus propios intereses. La clase política sigue siendo la más corrupta del país, y no les preocupa la inseguridad que vivimos".

Monzón subrayó que la traición no solo afecta a los 36 millones de votantes, sino a toda la población: "Estamos decepcionados de los políticos. Hablamos con ellos directamente, nos dieron su palabra de que se mantendrían firmes pese a las presiones, pero vimos que la política es una porquería".

La trabajadora judicial afirmó que la protesta continuará frente al Congreso del Estado: "No permitiremos que lleven a cabo su votación. Sabemos que otros congresos ya lo aprobaron, actuando como 'ratas a escondidas' en la madrugada, pero aquí en Chiapas estamos poniendo el ejemplo de que no vamos a permitir que sigan pisoteando nuestros derechos".

Monzón también mencionó que la sociedad no está bien informada sobre la situación: "Se ha dado información falsa a los mexicanos. No se les dijo que la corrupción e impunidad no son culpa del Poder Judicial de la Federación, sino de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, donde los ministerios públicos no hacen bien su trabajo y cobran por realizarlo".

En cuanto a la reforma, advirtió: "Con esta reforma, vamos camino a ser como Venezuela. El Poder Judicial de la Federación era un contrapeso frente al abuso de poder de gobernantes, presidentes, diputados y senadores. Ahora se apoderan de él y podrán emitir cualquier ley que afecte a los ciudadanos sin que nadie los pueda defender. Nos dejaron desprotegidos y en estado de indefensión".

Finalmente, Monzón señaló que México podría hundirse como algunas naciones de Centroamérica y Latinoamérica: "Seremos cooptados por la tiranía, donde solo se permite la hegemonía del poder absoluto. Es una lástima. No habrá actos de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales, estamos atacando estos procesos".

Monzón concluyó afirmando que la mayoría oficialista se ha apoderado del Senado y la Cámara de Diputados, y que no habrá fracción parlamentaria capaz de defender al pueblo: "La representación federal de Chiapas, conformada por 15 diputados y cuatro senadores, le falló al pueblo chiapaneco. Se vendieron al mejor postor, no actuaron con honorabilidad, probidad ni respeto", sentenció.

