Chiapas, el segundo estado con mayor participación ciudadana

Durante la jornada electoral de revocación de mandato de este domingo 10 de abril, en Chiapas votó el 32.1305 por ciento de la lista nominal que consta de 3 millones 781 mil 631 ciudadanos, de ellos, un millón 146 mil 335 chiapanecos determina en las urnas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que siga en el poder, 42 mil 479 opinan que se le revoque el mandato y se registraron 26 mil 243 votos nulos, se manifestaron en las casillas un millón 215 mil 057 electores.

En el reinicio de la sesión permanente instalada el pasado domingo por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) presidida por el consejero Gonzalo Rodríguez Miranda, se informó que de los 2 mil 251 paquetes electorales recolectados que corresponden a igual número de casillas instaladas, no sé recogieron 4 que corresponden al municipio de Yajalón perteneciente al distrito electoral federal número uno con cabecera en Palenque, mientras que 534 fueron objeto de recuento.

También puedes leer: Personas de la tercera edad los que más votaron en la región

"Chiapas es el segundo lugar en votación en la jornada electoral de revocación de mandato, el primero lo ocupa Tabasco, el siguiente paso es esperar la cadena de impugnación, los resultados de la jornada electoral ya están en la plataforma del Instituto Nacional Electoral, por lo que es posible su consulta por cada uno de los distritos electorales federales, con estos resultados se deja claro que la ciudadanía está dispuesta a participar en los comicios", destacó Rodríguez Miranda.

#INEChiapasInforma || De acuerdo al sistema de cómputos de la #RevocaciónDeMandato del @INEMexico, en #Chiapas se reporta el 100% de las casillas instaladas.👇 pic.twitter.com/k2ptw3RUna — INE Chiapas (@INE_Chiapas) April 11, 2022

"Esto es determinación de la ciudadanía, al trabajo del INE, de los 13 Consejos Distritales Electorales, lo que aspiramos es que está jornada pacífica pueda ser la nueva normalidad de Chiapas, en el 2023 iniciará el proceso electoral para las elecciones del 2024 y hay que apostarle a las condiciones de paz, de seguridad, de estabilidad y de fraternidad, hemos entregado todos buenos resultados", destacó.

"Las condiciones no las puso el INE, tampoco fue su capricho poner menos casillas, está documento, hubo menos presupuesto no ajustado a la legislación, el presupuesto no se le otorgó, siempre va a acatar la determinación de las autoridades jurisdiccionales, si es lamentable la pérdida de vidas humanas en San Fernando, eso le corresponde a otra autoridad deslindar responsabilidades", dijo.

La consejera María Guadalupe Rovelo Camilo, expuso que el trabajo del INE ha sido justo e imparcial, lo hizo con los trabajos que tuvo, lamentó la muerte de dos personas y otras mas lesionadas en accidente en San Fernando cuando eran acarreadas a las urnas para ejercer su derecho al voto.

En la Constitución y la Ley Federal de #RevocaciónDeMandato se establece lo que sucederá con los resultados de este ejercicio. 👇 pic.twitter.com/lm7WSMwDBQ — INE Chiapas (@INE_Chiapas) April 11, 2022

A ello la consejera Blanca Estela Angel Arroyo, comentó que este ejercicio está a la vista de todos, ha sido más que transparente, se cumplió a cabalidad con cada una de las etapas, "muchos electores fueron por cuenta propia, a otros los llevaron, pero los actores políticos no han levantado la voz".

Algunos paquetes fueron rescatados con la participación de elementos de la Guardia Nacional, hoy los resultados son contundentes, se reconoce la gran participación de la ciudadanía, habrá que hacer un análisis a fondo de lo que pasó, hay situaciones que mejorar, hay mucho personal técnico atrás de la jornada electoral, mi reconocimiento a todos y todas, a los funcionarios electorales actuaron con valores y principios, los Capacitadores, Asistentes y Supervisores Electorales hicieron un gran trabajo, reiteró.

Local AMLO lamenta el fallecimiento de 3 personas en San Fernando, Chiapas

El consejero Héctor Guillén, expuso que la jornada electoral de revocación de mandato es inédita en muchos aspectos, los resultados hablan por si mismo, la gente se manifestó y los que se abstuvieron también es respetable esa determinación, han sido cien días de intenso trabajo en los trece distritos electorales federales, la reducción de casillas tiene que ver con la reducción de los presupuestos aunque en casi la totalidad de las secciones electorales hubo mesas directivas de casillas.

Aunque esto no produce efecto y las cosas quedan como están a pesar del triunfalismo de muchos, a nivel nacional participó el 18 por ciento del electorado aproximadamente, no están ni los once millones de personas que solicitaron la revocación de mandato, para ser el primer ejercicio es muy positivo, queda el mal sabor porque no hubo casillas en Frontera Comalapa, comentó.