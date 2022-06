Chiapas necesita una escuela en lenguas de señas mexicanas: AC

En Chiapas se necesitan escuelas en lenguas de señas mexicanas, no existen, en su caso, una materia en el sistema educativo, no existe un dato preciso del número de personas con discapacidad de lenguaje y auditiva, sin embargo, en la capital podrían ser 800 personas, en Tapachula otras 600 personas, más las existentes en otros municipios, la cifra podría llegar a 2 mil 500 personas sordas, informó Edwin Montesinos Solís, presidente de la Asociación de Intérpretes de Lenguas de Señas de Chiapas.

Dependiendo de sus oportunidades de educación que son muy nulas depende su calidad de vida, solo seis personas han terminado una licenciatura en Tuxtla Gutiérrez, también de las oportunidades de empleo de los gobiernos y sociedad civil, explicó en entrevista.





Comentó que son pocas las instituciones que tienen personas sordas laborando, la Coordinación de Giras del Gobierno del Estado, donde una persona con discapacidad auditiva labora ahí, el Sistema DIF Chiapas tiene otras 5 personas sordas, el DIF municipal en la capital otras 10 y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana otras 40 en el monitoreo de cámaras de video vigilancia.

La lengua de señas pertenece a toda la comunidad de personas sordas integrado por maestros de educación especial, las mismas personas sordas, sus familiares, los intérpretes de le gusta de señas y algunos compañeros de trabajo, la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad les garantiza atención, y debe aplicarse para su bienestar, añadió.





Montesinos Solís insiste que si no se atiende bien a las personas sordas en cualquier trámite en cualquier institución vulnera sus derechos, faltan intérpretes, está lengua se diferencia de las otras porque está se aplica con las manos, movimientos corporales y gestos, se trata de una discapacidad, no una enfermedad.

Mientras que Roselino Escobar Ramos, intérprete de Lenguas de Señas Mexicanas, expuso que según la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, la Lengua de Señas Mexicanas, es la lengua de una comunidad de sordos en México, y consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañadas de expresiones faciales, mirada intencional y movimientos articulados, forma parte del patrimonio lingüístico.





Para la sociedad en general con desconocimiento sobre la forma en que se comunican las personas que no escuchan o no hablan, para ellos se trata de sordomudos, el término correcto es persona sorda, en el tema de comunicación se va una gran discriminación por el desconocimiento de como se comunican las personas, el no conocer que son sordas y hay un problema en su mecanismo auditivo, y no es un mecanismo fono articulador, hace que ellos digan que se trata de personas sordomudos, no es que no tengan la capacidad de hablar, si mecanismo auditivo está dañado y al no escuchar no hablan, expuso.

Sin embargo, agregó, a través de rehabilitación y terapias del lenguaje, identificándolas a temprana edad pueden incluso llegar a hablar las personas que son sordas.









Compartió que la legislación es relevante para la promoción y defensa de los derechos humanos, el punto aquí es que se cumpla, tanto nacional como la Ley Estatal para la Atención de las Personas con Discapacidad, y con base en la legislación debería haber al menos una Coordinación de Atención Municipal en cada uno de los ayuntamientos, solamente la tiene la capital, recientemente Tapachula, las instituciones públicas y privadas no tienen intérpretes para atención de las personas sordas, debería haberlo.

Cómo sociedad tenemos muchos pendientes en el tratamiento justo de sus derechos de estás personas, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, en las empresas donde van a comprar productos o hacer trámites no hay intérpretes, las oportunidades de estudios son limitados y el poco acceso al área laboral, destacó.

A nivel nacional no hay escuelas de enseñanza del lenguaje de señas, no hay en Chiapas, subrayó Escobar Ramos, especialista de la capital.