Chiapas, presa del magisterio, se manifiestan con bloqueos

El magisterio de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez frente a la Torre Chiapas Mesoamericana, y en otros puntos de Chiapas, en demanda de la abrogación de la Ley General de la Unidad para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), así como el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM), de Chiapas.

Al respecto, el profesor Pedro Gómez Bahamaca, dirigente del comité seccional de la 7 del SNTE y de la CNTE, expuso que las mesas de negociaciones entre el magisterio y el gobierno federal no han servido de mucho, "no hay avances y no nos queda otra alternativa que la movilización" dijo y demandó una mesa de atención estatal.





Con un cartel, maestros anunciaron la movilización que realizan este viernes en Chiapas. / Foto: Cortesía | SNTE





Por otra parte, dijo que desde el 7 de junio del 2020 cuando se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado No. 0947-A-2020, se suspendió la operatividad de la Caja de Ahorro y FABES, misma de la que ahora demanda su reactivación, la primera con un monto superior a los mil millones de pesos y la segunda con más de 900 millones de pesos.

Aseguró que la Secretaría de Educación se hizo aun lado de la aplicación de los descuentos vía nómina, que da origen al ahorro y el descuento de la recuperación de los préstamos, nosotros solo somos trabajadores y ellos son los patrones, comentó Gómez Bahamaca.

"En las negociaciones en la Ciudad de México se nos ha respondido que sería procedente la atención, pero no se instala la mesa, ni se activan las plazas de los 33 dirigentes seccionales suspendidos, mientras que la atención por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es totalmente deplorable."





Bahamaca anunció que el 31 de marzo, 1 y 2 de abril será el congreso para el relevo seccional, dónde la base va a definir su método de elección y características de los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Seccional, no hay candidatos, no hay ternas, será responsabilidad de las bases, a la vez, dijo que persiste el compromiso con la educación, un alto porcentaje de docentes han regresado a las clases presenciales.

Inicio accidentado

El inicio del movimiento magisterial en diversos puntos de Chiapas, tuvo un punto de preocupación en la zona Costa, donde, cuando los maestros disidentes intentaban bloquear por completo la carretera que comunica a la región con el resto del estado y de México, un tráiler que supuestamente se quedó sin frenos, arrolló a varios vehículos y estuvo a punto de provocar una tragedia entre quienes ahí se encontraban.

La molestia de los maestros fue grande, pues algunos aseguraban que no había sido un accidente sino algo a propósito pues incluso acusaron al chofer de haber acelerado.

