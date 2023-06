Tras sufrimiento de altas temperaturas, Chiapas debe recuperar sus áreas verdes

Tuxtla Gutiérrez, una ciudad que se encuentra en medio de dos grandes cerros, el Parque Nacional Cañón del Sumidero y la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cerro Mactumactzá, que ha sufrido altas temperaturas en este año, debe recuperar sus áreas verdes, fortalecer corredores biológicos a través de sus parques urbanos, pero también tendría que reforestar las partes altas, medias y bajas de las cuencas, así lo plantea la presenta del Consejo Ciudadano de Cambio Climático, Silvia Ramos Hernández.

Este día la calidad del aire es buena en la zona metropolitana, pero hemos tenido días con mala calidad del aire en el último mes, días con calidad regular, consecuencia de la presencia de contaminantes, la especialista en ciencias del suelo cuenta que las altas temperaturas son resultado del cambio climático, no ha llovido la cantidad de precipitaciones esperadas en este 2023, ya estamos a dos de junio, esto es 17 días después del inicio del periodo de huracanes y ciclones y no hemos recibido las lluvias esperadas, es un año bastante difícil, pica humedad y temperaturas muy elevadas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Las consecuencias estarán para la gente del campo con las sequías prolongadas, mientras que en la ciudad no hay la precipitación que a estas alturas del año ya deberíamos registrar, en el resto del estado muchos de nuestros ríos no están abastecidos por la precipitación baja, el problema es serio, la alternativa para hacer frente a las altas temperaturas sería la reforestación en las zonas urnas de las ciudades, la capital principalmente, están siendo falta árboles y la reforestación es una necesidad impostergable, insistió.

Ramos Hernández cree que debemos cuidar nuestras montañas, pero también en las partes bajas porque si no hay humedad corremos riesgos de calidad de vida, tenemos que evitar riesgos de escasez de agua, tenemos que reconvertir todas las áreas perturbadas en sitios forestales, la naturaleza tiene que equilibrar los climas, pero a mayor uso de autos y menos deforestación inciden en más altas temperaturas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Los ecosistemas urbanos tiene que ser restaurados, se requiere urgentemente una agenda ambiental mucho más contundente, más sólida, para que autoridades y ciudadanía puedan estar en condiciones de incidir para bajar las altas temperaturas, si no hacemos algo contundente este problema del cambio climático será cada vez más complicado para la humanidad, el arbolado debe ser una situación exigible, cuidar lo que aún tenemos de arbolado en la ciudad, es vital equilibrar nuestros climas, reiteró.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Un árbol cambia en sombra uno o dos grados la temperatura, los predios y los hogares donde sea posible hay que introducir árboles en la ciudad donde hemos introducido mucho concreto, incluso en boulevares, se trata de proteger nuestros sitios con vocación forestal, hay que proteger los cinturones de arbolado, en la ciudad hay que estimular la introducción de más arbolado, subrayó la ambientalista.

En este año varios días hemos tenido emergencias por mala calidad del aire, no ha sido frecuente o constante, pero es una realidad, el desafío es recuperar nuestros territorios con vocación forestal, incluyendo parques, jardines, boulevares, calles y avenidas, además, será una alternativa para disminuir riesgos de inundación en las partes bajas de las cuentas por lluvias extraordinarias, apuntó.

