Chiapas requiere leyes para impulsar el empleo y ordenar el comercio

Chiapas necesita crear leyes para generar empleos, la impulsar el emprendimiento, para la seguridad, la agenda feminista y la agenda LGBTTIQ+, se trata de migrar de la informalidad a la formalidad, muchas mujeres que emprenden lo hacen en el comercio informal y requieren le atención para que pueden ser más productivas y mejorará sus ingresos, afirmó la diputada local María Mandiola Totoricagueña, por el Partido Chiapas Unido.

La empresaria de Tuxtla Gutiérrez indicó que en materia económica tiene que haber una agenda muy puntual de la LXIX Legislatura Local que inició el pasado 1 de octubre porque en el estado y en la capital en particular, hay una fuerte actividad económica informal y abría que generar un ordenamiento para bien de todos, sobre todo, que haya condiciones para las familias de mejorará sus ingresos y esto tiene que ir aparejado de la seguridad.

Un esquema de atención es generar incentivo y micro créditos para quienes están en la informalidad y que tienen derecho de crecer en sus negocios, no pueden estar al margen del desarrollo, no solo se trata de incorporarlos al Sistema de Administración Tributaria, si no de que sus empresas o negocios puedan crecer, indicó.

Por otra parte, plantea el ordenamiento del transporte en la zona Metropolitana y en especial en Tuxtla Gutiérrez donde se necesita alternativas de movilidad donde se genera un caos en muchos puntos de la ciudad por la aglomeración de rutas de colectivos.

Enfatizó Mandiola Totoricagueña que esta agenda deberá fomentar un orden en el transporte público seguro, sustentable y de calidad, lo que se necesita es mejorar el transporte, en muchos cuadrantes de la capital las vialidades son un caos por las calles angostas y la diversidad de rutas que concluyen en un punto.

En Tuxtla Gutiérrez en el cuadrante de la quinta oriente a la tercera poniente y de la octava sur a la primera sur se presenta la mayor concentración de unidades del transporte público, sobre todo, en los alrededores de los mercados públicos Rafael Pascacio Gamboa y Juan Sabines Gutiérrez, pero en muchas ocasiones la presencia de unidades es causa de un congestionamiento vehicular y hay que generar las soluciones, recalcó.

