“Chiapas se nos quedó rezagado” reconoce AMLO en su conferencia

Durante su tradicional conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los avances que hay en la cantidad de personas vacunadas en las entidades del país.

Entre ellas destacan casos como las zonas turísticas a las que se les ha dado preferencia en el acceso a las dosis por el flujo de personas que acuden a estos lugares como visitantes, tal es el caso, dijo, de Quintana Roo y Baja California Sur.

Durante esta misma transmisión, AMLO reconoció que Chiapas es el estado más rezagado en cuanto a las dosis que se han aplicado a la población ocupando apenas un porcentaje de entre 15 y 18 por ciento.

“Nos preocupa y estamos atendiendo y no es que esté creciendo el número de contagios sino que por alguna razón se nos fue quedando Chiapas en la vacunación. Ayer tomamos la decisión (…) que se va a intensificar la vacunación porque se nos quedó rezagado. Ayer di la instrucción para que Zoé Robledo se haga cargo del Plan Nacional de Vacunación en Chiapas y podamos ponerlo igual que al resto de los estados”, remarcó.

En este mismo tenor, el mandatario hizo un llamado al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas para que se sume a este esfuerzo que se va a realizar, dijo que no duda de que su apoyo sea favorable pues siempre han trabajado juntos.









López Obrador, pidió a la población participar activamente de este esfuerzo y dijo que la vacuna es importante “Se está demostrando que, si estamos vacunados, estamos protegidos. No deja de haber casos en donde con una dosis, incluso con las dos dosis hay contagio o puede perder la vida una persona, pero es excepcional, no es la regla, porque a veces se magnifica eso para transmitir el mensaje de que no sirve la vacuna. Eso no es cierto; la vacuna es muy importante”, enfatizó el mandatario.