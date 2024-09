Chiapas se une al simulacro nacional de sismo: participación activa de municipios

En Tuxtla Gutiérrez se realizó este jueves un simulacro con la hipótesis de un sismo de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de Jiquipilas. El objetivo fue evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones e incentivar la participación de la sociedad en las medidas de prevención.

El secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, indicó que cada estado del país manejaría su propia hipótesis. En Chiapas, la hipótesis fue de 8 grados. En la presidencia municipal de la capital, se simuló la presencia de personas atrapadas, y el rescate se llevó a cabo en seis minutos.

Se eligió Jiquipilas como epicentro para fomentar la participación en este simulacro, que obliga a todas las instancias de Protección Civil a mejorar su capacidad de respuesta. Mancilla destacó que solo el 69 por ciento de la población participa en estos ejercicios, y un 40 por ciento muestra un interés limitado. Esto subraya la importancia de concientizar a la ciudadanía, ya que Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en sismicidad, detrás de Guerrero y Oaxaca.

“Siempre somos vulnerables y estamos expuestos a situaciones como esta. Es fundamental realizar estos eventos. Debemos aprender los protocolos de actuación. En Tuxtla Gutiérrez, se registran dos o tres sismos diarios, siendo septiembre el mes con mayor actividad sísmica en la capital”, afirmó.

El secretario mencionó que la capacidad de respuesta ante un desastre mayor por sismos es limitada, y aunque no se podrá atender a toda la población, es crucial que la gente sepa qué hacer antes, durante y después de un sismo.

En el simulacro de Tuxtla Gutiérrez participaron 1,100 inmuebles, según los datos registrados a nivel nacional y estatal por Protección Civil. Esto no excluye a los inmuebles no registrados en las plataformas, ya que en la ciudad se activaron 178 comités ciudadanos de Protección Civil para actuar en prevención. En el caso de la Torre Chiapas Mesoamericana, no es necesario evaluar completamente su altura; se pueden implementar medidas para proteger al personal en las zonas de mayor seguridad, como evacuar del quinto piso hacia abajo.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, habló sobre la importancia de participar en estos ejercicios para estar capacitados ante fenómenos naturales. “En la medida en que practiquemos, tendremos mejores resultados en caso de un desastre”, afirmó.

Por su parte, Rodolfo Gordillo destacó que como ciudadanos debemos estar preparados ante estos acontecimientos impredecibles. Esta práctica ayuda a crear conciencia sobre la atención necesaria ante riesgos y sismos.



San Cristóbal de las Casas

La mañana de este jueves 19 de septiembre, más de 1,000 personas fueron evacuadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras sonar la alarma sísmica durante el simulacro nacional de sismo 2024. Este ejercicio se llevó a cabo en diversos edificios del gobierno federal, estatal y municipal, así como en instituciones educativas y empresas de la ciudad colonial, concluyendo sin incidentes.

De acuerdo con el informe de Inti Contreras, delegado de Protección Civil en San Cristóbal de las Casas, el epicentro del sismo simulado se ubicó en el estado de Guerrero y tuvo una magnitud de 7.5 grados. Los edificios gubernamentales que participaron en el simulacro registraron tiempos de evacuación de 5 minutos.

Inti Contreras destacó la participación de la mayoría de las instituciones educativas, empresas y hospitales de la ciudad, así como de algunos habitantes que salieron a las calles al escuchar la alarma sísmica.

Más de 1,000 personas fueron evacuadas en San Cristóbal de las Casas durante el simulacro nacional de sismo 2024, que simula un temblor de 7.5 grados🧐🚨https://t.co/uR9tqFvvkX pic.twitter.com/6ERbF8v24L — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 19, 2024

Agregó que, tras escuchar el sonido de la alarma, las más de 1,000 personas evacuadas regresaron a las áreas correspondientes minutos después. Agradeció a los participantes por su colaboración y señaló que este tipo de ejercicios demuestran que la población está aprendiendo de los simulacros realizados.

Finalmente, enfatizó que el simulacro nacional de sismo tiene como objetivo evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y la población ante un posible terremoto. Estos ejercicios son fundamentales para prevenir y reducir los riesgos ante un desastre natural y fomentar una cultura de prevención entre la ciudadanía.

Tapachula

A las 11:00 de la mañana, la alarma sísmica interrumpió la calma en el Palacio Municipal de Tapachula, dando inicio a un simulacro de evacuación. En cuestión de minutos, más de 100 personas, entre empleados y ciudadanos, desalojaron el edificio de manera ordenada, siguiendo las rutas de escape establecidas. A las 11:01, el edificio ya estaba vacío y, poco después, arribaron las unidades de Protección Civil para simular labores de rescate.

El equipo de emergencia simuló la atención a heridos graves, utilizando herramientas especializadas y trasladando a las víctimas a hospitales locales. A las 11:15, las unidades de rescate completaron el traslado, cumpliendo con los protocolos de tiempo.

Pasado de las 11:20, se realizó una revisión estructural del edificio, evaluando los daños simulados por el sismo. A las 11:35, el simulacro concluyó exitosamente, destacando tiempos de evacuación eficientes y una ágil respuesta de los cuerpos de emergencia.

Este ejercicio, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, forma parte de los esfuerzos para reforzar la cultura de prevención ante desastres en Tapachula, una zona sísmica. Las autoridades recalcaron la importancia de estos simulacros para preparar a la ciudadanía ante posibles emergencias.

En Chiapas se han registrado 2 mil 416 sismos en este año

En Chiapas, la participación en el Simulacro Nacional 2024 con hipótesis de un sismo de 8 grados, con epicentro en Jiquipilas, alcanzó un total de 253,628 personas. El ejercicio incluyó 3,933 inmuebles: 1,365 federales, 1,078 estatales, 410 municipales y 1,080 del sector privado, distribuidos en los 124 municipios, según informó la Secretaría de Protección Civil del gobierno estatal.

La dependencia destacó que, hasta este año, se han registrado 22,022 sismos en el país, de los cuales 2,416 ocurrieron en Chiapas, posicionando al estado como el tercero con mayor actividad sísmica en México. Esta alta actividad subraya la importancia de participar en simulacros para estar preparados ante desastres naturales.

En las últimas 24 horas, Chiapas ha experimentado seis sismos, el de mayor magnitud de 3.4 grados en la escala de Richter, con epicentro a 72 km al sureste de Ciudad Hidalgo, municipio fronterizo con Guatemala.

En comparación, Oaxaca ha registrado 5,291 sismos en lo que va del año, equivalente al 24% de la sismicidad nacional, seguido por Guerrero con 3,305 (15.01%), y Chiapas con 2,416 (10.97%). Jalisco y Michoacán también presentan actividad significativa, con 1,171 y 1,024 sismos respectivamente.

La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a elaborar su propio plan de protección civil y participar en simulacros para estar preparados antes, durante y después de un sismo.

Con información de Isaí López, Gilberto Morales y Alejandro Gómez.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️