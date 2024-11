Más del 50% de la población en Chiapas carece de agua potable

En Chiapas, con una población aproximadamente de entre 5.8 millones de habitantes, más del 50 por ciento no goza del servicio de agua y saneamiento, y para garantizar ese derecho humano no caigamos agua de calidad, líquido que podamos beber, y es la entidad con menos desinfección del agua en todo el país, es de los tres estados con menos acceso, afirmó la doctora Mónica Olvera Molina, directora de Estrategias de Cambio Sistémico e Incidencia en la asociación civil Cántaro Azul con sede en San Cristóbal de las Casas.

Plantea un Plan de Justicia Hídrica para Chiapas que resuelva la mayor incidencia de mortalidad infantil asociada a la falta de consumo de agua segura, si bien no hay cifras precisas, niños y niñas todo el tiempo están enfermos, sufren mal nutrición y afectación en su desarrollo físico y cognitivo, el tema se le da poca relevancia porque los datos no se generan con suficiencia, afirmó en entrevista vía telefónica.

"No sabemos cuántas mujeres acarrean el agua día con día acompañadas de sus niños y niñas recorriendo largas distancias en las colonias rurales, la falta de acceso al agua violenta fuertemente a las mujeres porque son ellas las que hacen la labor de buscar el agua y traerla desde muy lejos, además, gran parte de las más de 20 mil escuelas públicas no cuentan con acceso al agua, ni el derecho a la salud, la equidad de género y un medio ambiente sano", abundó la experta.

Dijo que, "de los 124 municipios solo en 41 hay plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas de tratamientos de aguas residuales no funcionan, en algunas ciudades como en San Cristóbal de las Casas no contamos con ese saneamiento, tenemos enfermedades recurrentes y epidemias como la hepatitis, en muchos casos el saneamiento no es apropiado al contexto, las políticas hídricas se definen a nivel federal y gran parte de las supuestas soluciones en Chiapas no están acorde a la realidad".

"Se nos ha hecho la narrativa de que Chiapas es un paraíso hídrico y entonces todos y todas gozamos de estos derechos pero estamos al final de este indicador, con grandes consecuencias, no se le pone atención al agua, los ríos se encuentran contaminados y no se estudian las aguas subterráneas y no se fortalece la gestión comunitaria del agua no obstante que más del 50 por ciento del estado es rural", reiteró Mónica Olvera.

Comentó que, "en la firma del acuerdo nacional por el derecho humano al agua en Palacio Nacional el lunes 25 de noviembre no se menciona a Chiapas porque no se piensa que tiene problemas, se les olvida que el rezago está en el sureste mexicano, y en la actualidad urge un plan de justicia hídrica para Chiapas para saldar la deuda pendiente con las y los chiapanecos que enfrentan una crisis hídrica".

Lamentablemente, apuntó, "Chiapas no cuenta con plan, con estrategia y acciones concretas para resolver la crisis, aunque el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chiapas indica que se garantiza el acceso al derecho humano al agua y saneamiento, el Instituto Estatal del Agua no ha generado las soluciones, ni bajan recursos para la gestión comunitaria que garantice estos derechos, los organismos operadores de agua no existen en los municipios, más que en la capital, en San Cristóbal de las Casas, Tapachula, y otros".

