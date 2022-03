Chófer que regala servicios recibe el mote de "Taxista justiciero"

En los últimos días se han registrado varios servicios que comentan acerca de un taxista que ha regalado servicios; además de estar patrullando en los lugares; rápidamente en redes lo apodaron “El taxista justiciero” no obstante, el conductor no se ha pronunciado y no ha querido dar declaraciones, únicamente ha pedido que más personas repliquen lo que hace pues afirma que la violencia ha rebasado a la capital chiapaneca.

Se han registrados tres viajes en los últimos días en donde los pasajeros han mencionado que el conductor no les ha cobrado ni un solo peso, lo único que ha pedido es que ayuden a los demás pues los tiempos de ahora han cambiado y afirma qué hay mucha violencia. Cuando los pasajeros piden tomarle una foto para agradecerle el conductor amigable dice que no lo hace para hacerse publicidad.





“Necesitaba llegar rápido y no pregunté el precio, me subí, me llevo de Plaza Sol a la Torre Chiapas porque necesitaba unos papeles pero iba apurada con mi niño; al llegar le pregunté cuanto sería y me dijo que nada, solo me pidió hacer una acción buena al día”

“Iba de oriente a poniente y me subí; el me iba platicando que va despacio en las calles solitarias para evitar que los amantes de lo ajeno se sientan incómodos para actuar; al final no me cobro y no me dejó sacarle un video; solamente me pidió una acción buena para devolverle a la ciudad”

También puedes leer: Ubers sin miedo a operativos en Tuxtla, aún no hay más autos

Estos fueron unos de los comentarios que están surgiendo sobre el taxista; aunque es difícil saber si se trata del mismo, el modus operandi es similar, por lo que mucha gente considera que por el momento solo es uno, pero esperan que más adelante sean muchos más que hagan y pidan buenas acciones en la ciudad.