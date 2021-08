Chóferes de colectivos sufren por la falta de seguridad social

Los choferes de las diferentes rutas de Tapachula sufren por la falta de seguridad social, ya que al no contar con el servicios de salud se pone en riesgo su vida, pues las principales enfermedades que presentan son del riñón y gastrointestinales

Precisaron que cuando se enferman son ellos los que tiene que pagar su médico y comprar las medicinas que les recetan, pero se les complica adquirirlos, ya que lo poco que gana apenas les alcanza para comer y sacar adelante a su familia.

José Valdemar, trabajador del volante de la ruta Pemex Derecha, mencionó que la mayor preocupación de los conductores es la falta de seguro social, ya que los 200 a 300 que ganan al día no les alcanza para cubrir sus gastos médico y el de su familia.

“Yo llevo trabajando seis años en esta ruta que entregamos por la pandemia 600 pesos de cuenta, ya que antes de la pandemia eran mil 200, aparte tenemos que sacar para la gasolina y el lavado de la unidad”, expresó.

Precisó que antes trabajaba en ruta federal y que ahí si les brindaban seguridad social y le ayudaba mucho, porque si se enfermaba alguno de sus hijos o esposa no tomaba de lo que ganaba y ahora si.





Mencionó que la principal enfermedad que sufren y por lo que dejan de trabajar es la afectación en los riñones, ya que todo el día están sentados sobre lo caliente del motor y con el paso de los años sufren de mucho.

Carlos Fuentes, de la ruta de Indeco mencionó que a ellos les piden de cuenta 800 pesos y que su principal problema son los agentes de tránsito, así como de vialidad que los quieren multar por todo, máxime, ahora con el tema del coronavirus.

“Esto lo sufrimos todos los chóferes de las distintas rutas, ya que una multa oscila entre los mil pesos y la verdad el negocio no está para estar pagando nada, por ello, hay muchos chóferes sin licencia porque no tienen el recurso para pagar”, abundó.

Por su parte, Enoc Ramírez, de la ruta Nuevo Milenio, detalló que todas las rutas entregan cuentas diferentes, ya que hay unas que hacen un mayor recorrido, pasan por más colonia y ya depende del patrón la cuenta que le pida a sus chóferes.

“En esta ruta la cuenta rondan en los 700 a los 800 pesos, aparte tenemos que sacar para la gasolina y la comida; que son 500 de gas y de 100 a 150 de comida aproximadamente” externó.

Precisó que como todos los ciudadanos no estuvieron exentos de contagiarse de coronavirus y él fue uno de los tantos enfermedad y al no contar con seguro social no le quedó más que quedarse en casa.

“Otra enfermedad que nos pega mucho son las gastrointestinales, ya que como andamos comiendo en la calle o arriba de la unidad agarramos muchas infecciones”, finalizó.