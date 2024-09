Choferes muestran inconformidad por falta de concesiones en el transporte público

A pesar de las dos mil concesiones entregadas al sector transporte en este sexenio, hacen falta muchas más, varios miles y en todas las modalidades, habría que hacer un estudio real para tener la certeza de lo que se necesita porque el sector ha sido abandonado, dijo Juan Agustín Mira Hilerio, presidente de la Sociedad Cooperativa Ocho de Agosto de Escuintla, perteneciente te a la Coordinadora Independiente de Trabajadores de Chiapas.

En entrevista en el Congreso del Estado, enfatizó que las concesiones entregadas en esta administración impactó algo en algunas regiones como en el Soconusco, pero no se ha resuelto la necesidad, seguimos demandando concesiones para la Istmo - Costa, le dieron principalmente a Tapachula, estamos en proceso de búsqueda, no estamos satisfechos con las entregadas porque nos hacen falta, tan solo en Huixtla, Escuintla y los municipios vecinos las necesitamos en taxi, moto taxi, combis colectivos, autobuses de pasaje, volteos, entre otras.

En el caso de Escuintla desde hace 40 años se secretó ciudad, no somos una ranchería y llevamos 30 años de no recibir una concesión, nosotros tenemos un planteamiento que no coincide con la propuesta gubernamental, todas las modalidades deben atenderse, lo que ha pasado es que los líderes del sector transporte no se dan cuenta que la población va creciendo y se necesita un crecimiento del sector transporte con más concesiones y más unidades en servicio, llevamos tres décadas sin atención en sesión pública para evaluar nuestra petición, destacó Mira Hilerio.

Se destacó el abandono del sector de transporte por parte del gobierno / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La última sesión pública para el ordenamiento de las concesiones la realizó Aniceto Orantes Ruiz, en el gobierno de José Patricio González Garrido, nos ha abandonado el gobierno y "nos han abandonado los líderes maleantes, que no quieren que los pueblos crezcan, que no quieren que la economía crezca, ellos son los que dicen no queremos concesiones pero la verdad es que nos hacen falta en todos los municipios y por eso las estamos pidiendo, en el norte, en el sur, en el este y oeste".

Lamentó el abandono del sector transporte por el gobierno del estado siendo un sector que mueve la economía, ahí se mueve todo, y nosotros quedamos cortos, los concesionarios que hoy es el momento que nos den concesiones, Escuintla es una ciudad, no es una ranchería.

Al gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar le solicita desde ahora atención al sector transporte, pero también al campo que se encuentra abandonado, ha colapsado la producción de mango ataulfo, la ganadería esta tirada en la calle, la misma suerte corren los productores de soya, los productores de maíz y banano, no es posible que la Costa y Soconusco están abandonadas en su economía desde cuando el PRI era gobierno, y el sentir de los compañeros es la atención, aunque en este sector han egoísmo, hay quienes tienen y no quieren que otros tengan, apuntó.

