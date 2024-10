Ciclista colombiano se encuentra en Tuxtla con su familia durante su ruta hacia EU

El colombiano Ever Sierra es un ciclista profesional de alto rendimiento, es mecánico de bicicletas y también acompañante de ciclistas. No encontró apoyos en su país y agobiado por la crisis económica y la inseguridad, decidió migrar con su esposa e hijos a los Estados Unidos de América, se encuentra en Tuxtla Gutierrez desde hace 15 días y desea llegar a la Unión Americana para triunfar.

Ha rodado la vuelta Venezuela y Colombia, lleva unos 30 premios a sus 35 años, y con este historial deportivo decidió migrar porque en la frontera entre Venezuela y Colombia se ha incrementado mucho la violencia, “no quiero que mis hijos crezcan en medio de esa violencia, pero también por la falta de apoyo del gobierno al ciclismo, ni al deporte en general”.

“Mi familia han emigrado a diferentes países, tengo un hermano en los estados Unidos de América, pero también esta ayudando a otros hermanos migrantes para subir, poco a poco vamos saliendo, hay migrantes muy solidarios con los migrantes, quiero trabajar en aquel país como técnico de las mejores bicicletas para correr”, enfatizo en entrevista.

Estando en Tuxtla Gutierrez a veces se deprime porque no está haciendo lo que le gusta, componer bicicletas es mi pasión, su única aspiración es seguir rodando, "no sé cuándo salga de Chiapas, pero quien no arriesga no gana, queremos con la familia darse mucho a querer".

Viaja junto con amigos, hijos, esposa y paisanos, lo único que pasa por su cabeza su triunfar, sigue pensando en que en algún momento se rodearan de gente más experta y espera que pueda desempeñar varias actividades, y buscara la posibilidad de hacer ciclismo en esa nación económica más poderosa del mundo, tiene sed y hambre de triunfo, cuenta.

En la capital se resguarda junto con otras personas debajo del Puente Peatonal Torre Chiapas, se ha registrado en la plataforma de migración de los Estados Unidos de América y avanza realizando alguna actividad comercial, aunque lo suyo es las bicicletas, de todas las marcas, modelos y tamaño, aspirar a rodar en los Estados Unidos de América.

