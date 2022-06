Cierran el parque Caña Hueca en Tuxtla más de 12 horas por fumigación

Más de 12 horas estuvo cerrado el polideportivo Caña Hueca ubicado en el poniente de la ciudad; el motivo, una fumigación para reducir los moscos en el sitio, sin embargo, aunque la idea fue buena la realización no tanto, ya que el ayuntamiento avisó hasta horas antes de que se realizara por lo que casi todo los deportistas arribaron al sitio únicamente para ser retirados en cuestión de minutos pues iban a comenzar los trabajos. El sitio fue abierto nuevamente esta mañana en punto de las 7:00 horas.





Entrenamientos, partidos oficiales y demás actividades tuvieron que ser suspendidas la noche de ayer en el recinto deportivo gratuito más importante de la ciudad debido a trabajos de fumigación en la zona. Los deportistas empezaron a ser retirados del lugar con un megáfono que advertía que en cuestión de minutos comenzarían a trabajar por lo cual era necesario retirarse; lo cual causó molestias ya que algunos comenzaban a llegar y no tenían idea de que iban a cerrar el sitio.





La molestia surgió porque fue algo que casi nadie sabía que iba a pasar pues las autoridades no avisaron con tiempo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





El problema surgió debido a que no hubo un aviso oficial, e incluso, la imagen que utilizaron para poner en los distintos grupos no era una oficial por parte del ayuntamiento de Tuxtla quien se encarga del sitio; por lo cual, la noticia de que el lugar iba a ser cerrado por casi 12 horas casi no se esparció y los eventos tuvieron que ser cancelados en el momento, causando molestias a los deportistas en la zona.

Cabe señalar que estos trabajos de fumigación son muy comunes realizándose al rededor una vez por trimestre, sin embargo, en esta ocasión la problemática surgió debido a que no hubo un anuncio formal por parte de las autoridades quienes ni siquiera llegan al sitio, pues los que fumigan no tenían idea de si había anuncio o no y afirmaron que solo llegan a cumplir con su trabajo.