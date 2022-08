Cierran la UPN con cadenas y candados, director se queda afuera

Personal académico, administrativo, padres de familia y alumnos cerraron la mañana de este martes la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional en Tuxtla Gutiérrez, colocaron cadena y candado para impedir el paso al director José Bastiani Gómez, quién no dispone de tiempo completo puesto que es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas.

La académica de la institución desde hace 23 años Martha Elena Vera, explicó que ha sido un proceso de molestia por los incumplimientos del director, por "corrupción, nepotismo, violencia, sobre todo contra compañeras, violación a los derechos humanos, hay enojo de las y los compañeros, intentamos 10 mil veces dialogar con el director y no ha sido posible, nunca ha hablado con el personal y el 6 de agosto se llegó a la conclusión en esta sede estatal y en las ocho subsedes que se le desconocía".

El 8 de agosto le llevamos el oficio en el que la asamblea lo desconoce y se le exige su renuncia, no lo ha hecho, se entregaron los expedientes y las denuncias de los compañeros a la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Federalizada, a la Dirección de Educación Secundaria y Superior y a la Jefatura de Actualización y Profesionalización Del Magisterio, por la tarde del lunes se nos ofreció diálogo pero más bien era intervención a favor del director Bastiani Gómez, no ha habido propuesta de solución a los graves problemas documentados, explicó.





Martha Elena Vera añadió que el punto central es el desconocimiento del director a quien las autoridades siguen sosteniendo, hemos confiado en el diálogo y sin amenazas pero no ha sido posible, en tanto 600 alumnos se han quedado sin clases más los que se ubican en las subsedes en Jitotol, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, San Pedro Buenavista y Tonalá, que suman dos mil aproximadamente, a quienes dijo, se les repondrá sus clases.





Añadió que el conflicto lo han generado las autoridades, el director a quien hemos desconocido no presentó planes de trabajo, en cambio es evidente la corrupción, "hay es alumnos que han presentado examen para plaza docente y lo han aprobado pero han tenido que pagar 100 mil pesos, 250 mil, ya no quedan los mejores maestros, sino los que pueden pagar".

"Esa corrupción que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador dice que va a corregir, sigue existiendo, es la máxima casa de estudios en México que prepara académicos, pero lamentablemente en la Unidad 071 en Chiapas no se está dando, muchas de las 78 unidades en el país trabajan con entusiasmo", añadió Vera.









Hay que evitar que sigan los males más para atrás, arreglar el camino para avanzar, urgen proyectos académicos, las autoridades educativas emiten convocatoria basado en el consenso del Consejo de Unidad, pero el señor Bastiani Gómez no cumplió con los requisitos, por eso la base lo desconoce para designar a quien cumpla con la ley para restituir las fallas y construir programas educativos, mejores condiciones para los alumnos, mejor atención para nuestros estudiantes, hoy faltan muchas cosas, no se han construido espacios deportivos, no obstante que la Unidad 071 de la UPN se crea en 1979, y en ese sentido, la lucha seguirá hasta donde tenga que llegar, apuntó.