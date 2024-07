¡Migrantes en riesgo! Cierre de frontera en Panamá les deja alternativas inseguras

Tuxtla Gutiérrez.- El reciente cierre de la frontera en Panamá ha generado un impacto en los migrantes que utilizan la Selva de Darién como ruta de paso en su viaje hacia el norte. Esta medida, implementada por el gobierno panameño, busca controlar el flujo migratorio y garantizar la seguridad en la región, pero ha dejado a miles de personas en una situación de peligro, mencionan migrantes venezolanos.

En entrevista, Alexis Rafael Hernández migrante venezolano que recién llegó a México señaló que el cierre del paso en la Selva del Darién les dejará alternativas incluso más peligrosas que la propia selva. Alexis salió de su país de origen y pasó por la Selva del Darién, calificandola como una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar el ser humano.

El gobierno panameño destacó que el cierre es necesario para prevenir el ingreso descontrolado de personas / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

"La experiencia es horrible, no se las recomiendo. A los que tienen hijos que no pasen por ahí, cada quien vive su propia experiencia, pero para mí no es recomendable que viajen niños para allá, violan mujeres, han matado mucha gente, eso es una experiencia muy horrible". Señaló Alexis Rafael.

La Selva de Darién, una de las rutas más peligrosas del continente, es utilizada por migrantes provenientes de diversas partes de América Latina, así como de otras regiones del mundo, que buscan llegar a Estados Unidos. El cierre de la frontera ha provocado que muchos de ellos queden varados en la inhóspita selva, enfrentando no solo los peligros naturales como ríos caudalosos y fauna salvaje, sino también la amenaza de grupos criminales y traficantes de personas.

Por otra parte, Isaac de Jesús Gutiérrez Díaz, otro migrante venezolano que lleva cerca de un mes en la capital chiapaneca mencionó que además de la Selva del Darién, existen otras rutas migratorias, sin embargo no son tan conocidas y terminan siendo más riesgosas que la propia selva.

"Tienes que prepararte mentalmente, ahí se ven muchas cosas, de verdad que no es fácil. Lo que yo recomiendo a otras personas que quieren este futuro, yo no se los recomiendo porque la verdad es difícil. Hay otras opciones (para cruzar la frontera) pero esa es la más popular". Dijo Isaac de Jesús.

El gobierno panameño ha defendido la decisión, argumentando que el cierre es necesario para prevenir el ingreso descontrolado de personas y para poder gestionar mejor la seguridad y el orden en la región. Sin embargo, ha prometido trabajar en coordinación con otros países y organizaciones para encontrar soluciones que permitan atender a los migrantes en situación de riesgo.