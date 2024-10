Cierre de templos y migración de pastores en Chiapas por inseguridad preocupa a líderes

El presidente del Consejo Interreligioso de Chiapas, Francisco Javier Napabé Chanona, manifestó su profunda preocupación por las condiciones sociales que vive el estado. Lamentablemente, se han tenido que cerrar muchos templos, y pastores han migrado a otros lugares. La exigencia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es el restablecimiento del Estado de Derecho.

El Consejo Interreligioso de Chiapas, del que formaba parte el padre Marcelo Pérez Pérez de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, está conformado por las tres diócesis del estado, iglesias Adventista, de los Santos de los Últimos Días, Nazarena, Presbiteriana, Pentecostales, y la coincidencia es de preocupación.

"Nuestra labor en estos seis años como presidente del Consejo Interreligioso de Chiapas es trabajar por el bien común, defender la vida, la familia, la libertad religiosa, la reconstrucción del tejido social, la justicia, la paz y la seguridad. Para ello, hemos realizado foros acerca de la vida y la familia", destacó.

Reiteró que la preocupación es que "Chiapas en los últimos años ha sufrido una decadencia muy fuerte de la paz. Hemos caído en una situación muy lamentable que estamos viviendo todos los chiapanecos por la presencia de carteles, levantones, secuestros, extorsiones, y familias desplazadas de sus tierras. Como organizaciones religiosas, nos hemos unido en cadena de oración y también nos hemos manifestado".

"El 13 de septiembre participamos en una marcha en Tuxtla Gutiérrez para pedir por la paz y la seguridad, donde incluso participó el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y otros líderes religiosos. Analizamos en conjunto que la mayor problemática de la inseguridad es la corrupción, la ambición al dinero y al poder, lo que ha dañado a Chiapas y a México. Muchos tuvimos la esperanza en un hombre, en Andrés Manuel López Obrador, como presidente, pensando que podría hacer las cosas diferentes. Pero seis años después, estamos peor, y eso es lamentable", abundó.

Napabé Chanona cuenta que lo peor es que no se está haciendo nada para revertir el escenario. Los últimos acontecimientos son el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas y el asesinato de una niña de doce años de edad en Tuxtla Gutiérrez. El llamado es a los gobiernos a actuar con responsabilidad y restablecer el Estado de Derecho para proteger a la población. "Como dice la Biblia, cuando el justo gobierna, el pueblo está alegre; cuando gobierna el injusto, el pueblo parece. Lo que requerimos son gobernantes justos que actúen con justicia y honestidad. Parece que es de lo que más carecemos".

El pastor dice que las iglesias irán para que el nuevo gobierno de Chiapas no sea más de lo mismo, sino que pueda reconocer que necesita de justicia y de paz. "No podemos decir que aquí no pasa nada. En este escenario de violencia, iglesias han cerrado templos en Motozintla, Frontera Comalapa y sus alrededores. Pastores estaban siendo extorsionados y tuvieron que migrar a otros territorios. Aunque no dio cifras de templos cerrados, insistió en que no hay para cuándo puedan abrir. Muchas personas se han apartado de Dios, otros siguen perseverando. Algunos siguen bajo amenazas".

"Nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios, nuestra oración. Lo único que podemos hacer es un llamado a los gobernantes para que hagan conciencia y tomen cartas en el asunto de lo que está viviendo Chiapas. Tienen que hacer cosas diferentes. Lo que tienen que trabajar mucho es contra la corrupción, y deben ser severos contra los agresores. También es necesario modificar los escenarios en las cárceles, porque hemos encontrado familias desde ahí, además, desde ahí salen llamadas de extorsión", subrayó.

"El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez duele. Es un hombre que siempre luchó por los pobres. Yo estuve con él, platiqué con él, estuvimos en las mesas del Consejo Interreligioso de Chiapas. Fue un hombre que levantó la voz por la verdad y la justicia. Las amenazas se hicieron realidad en su contra. Lamentablemente está muerto; al parecer han detenido al asesino, pero hay más de fondo y muchas incógnitas. Estamos en un estado sin derecho; no tenemos la libertad de expresión, y es lamentable. Lo que pedimos es que Claudia Sheinbaum atienda a las voces que claman justicia", apuntó.

