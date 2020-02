CIOAC pide al Estado mexicano investigar desvíos de recursos públicos

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) pide al Estado mexicano investigar los desvíos de los recursos públicos a los que se ha referido en reiteradas ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y exige no hacer señalamientos infundados en contra de organizaciones campesinas, hay que investigar y proceder, sostiene el dirigente nacional Federico Ovalle Vaquera.

No está de acuerdo en que se calumnie a todas las organizaciones campesinas, seguramente tiene razón en algunos casos López Obrador, pero no puede generalizar, por ello, tanto la CIOAC, como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), cómo la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), hemos pedido al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Madero, “que nos investigue por lo que dice el gobierno”.













A casi año y medio del gobierno del gobierno de López Obrador, no ha señalado a nadie en específico de malos manejos de recursos públicos, en cambio se han abandonado todos los programas productivos, como el cafetalero, la atención a pequeños productores, fomento ganadero, mecanización y asistencia técnica, solo se proporcionan ayudas a campesinos, pero no garantizan la producción y productividad.

Ovalle Vaquera ve incongruencias en la política agropecuaria, para este 2020 se esperan importar 18 millones de toneladas de maíz, contra 16 millones del año pasado, en cambio se han disminuido en este ejercicio 25 mil millones de pesos menos que el año pasado para la atención del campo, contra 28 mil millones menos del 2019 en relación con el 2018.

Las cosas no van bien, sostiene y señala que no basta con hacer rifas, hay que asumir responsabilidades, tan solo el año pasado la inseguridad se disparó en el país, pero la economía no creció, ha crecido la desigualdad, el campo siempre ha aguantado, con apoyos y sin apoyos, el llamado es a que se piense un ajuste a la política económica y social.





Local Cafeticultores de Huixtla podrían quedarse sin apoyos federales

No hay que pretender atender otros problemas como la migración en la frontera sur cuando aquí no se están haciendo bien las cosas, más bien se están atendiendo los caprichos del gobierno de los Estados Unidos, con una institución como la Guardia Nacional, que se dijo que era para la seguridad y ahora su actuar es en contra de los que ingresan al país.

Por otra parte, puntualizó Ovalle Vaquera, repartir dinero no es la solución, la política social es invertir para que haya educación, salud, empleo, para que mejore la economía y para que haya circulante, no repartir recursos a las personas, más bien hay que asumir responsabilidades en materia económica, política social, pero no ocurrencias.

/TG