Ciudadanos con miedo de salir a votar este 3 de abril: Gonzalo Miranda

El Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Gonzalo Rodríguez Miranda, confirmó que existe el riesgo de no instalar casillas en algunas secciones electorales de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa para las elecciones locales extraordinarias del 3 de abril.

Informó que la proyección es ubicar 248 casillas en las 82 secciones electorales para que 145 mil 196 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, de este universo serían 80 para Venustiano Carranza, 16 para Honduras de la Sierra, 31 para Siltepec, 18 para El Parral, 13 para Emiliano Zapata y 90 para Frontera Comalapa.

Sin embargo "si tenemos problemáticas hay que decirlo, una en Honduras de la Sierra, una problemática importante en Frontera Comalapa dónde tenemos presencia de grupos delincuenciales y que ahí particularmente no están permitiendo el trabajo operativo, no se está desarrollando el trabajo operativo de campo del INE toda vez que no existan las condiciones de seguridad".

Afirmó en entrevista que se están agotando todas las vías de comunicación con las autoridades de seguridad esperando que se puedan lograr las condiciones de seguridad pero también hay que decirlo, no vamos a arriesgar a la gente y en caso de que no se puedan concretar estás condiciones de seguridad pues no se instalarán esas casillas.

Hay un antecedente de violencia en esos tres municipios y entonces la ciudadanía tiene miedo de salir a votar el 3 de abril

No es nada menor el antecedente de las elecciones del 6 de junio del 2021 dónde en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra no hubo elecciones por inseguridad para elegir a miembros de ayuntamiento; mientras que en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa por hechos de violencia se anularon las elecciones locales de ayuntamiento y en el caso de Frontera Comalapa se anuló la constancia de mayoría que ya se había entregado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

"Hay que decirlo con todas sus letras que ya hay un antecedente de violencia en esos tres municipios y entonces la ciudadanía tiene miedo de salir a votar el 3 de abril, tienen miedo de integrarse a nuestras mesas directivas de casillas y ya los estamos convenciendo pero no es nada fácil por eso la vía siempre para que todos los municipios elijan tiene que ser la paz, la vía democrática en las casillas, la violencia no es buena".

Rodríguez Miranda reiteró que se están buscando esas garantías; en la gran mayoría de las casillas estamos avanzado pero hay un sector de Frontera Comalapa dónde no hemos podido avanzar porque no existen las condiciones de seguridad, para que podamos desarrollar el operativo en campo y también tenemos cuatro ejidos inconformes en Honduras de la Sierra y uno en Venustiano Carranza; el mayor impacto es el Frontera Comalapa.