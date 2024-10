No hay seguridad: ciudadanos preocupados por hechos violentos en Tuxtla Gutiérrez

Tras los recientes hechos de violencia registrados en Tuxtla Gutiérrez, ciudadanos expresaron su sentir sobre la situación de seguridad en la ciudad. En un sondeo realizado, algunos habitantes manifestaron preocupación por la frecuencia de los incidentes y la cercanía de estos a áreas de alta concurrencia, mientras que otros señalaron su desconfianza en las acciones de las autoridades.

Hugo Cruz, quien es habitante de la capital chiapaneca, señaló que cada vez los hechos violentos ocurren en la zona centro de la ciudad, a diferencia de tiempos anteriores donde los incidentes ocurrían en colonias ubicadas en los márgenes de la capital chiapaneca.

"Anteriormente se recuerda que estos incidentes sangrientos pasaban en las orilladas, en las colonias, Patria Nueva, Las Granjas, ahorita no, está a la orden del día, en el centro, a plena luz del día, a cualquier hora le cae a uno por fortuna estar pasando en un momento malo", señaló el entrevistado.

Además criticó al actual gobierno estatal, denunciando un abandono total, reflejándose en la inseguridad. También criticó que la falta de seguridad opaca o impide el poder disfrutar de los esfuerzos en la remodelación de parques, pues aunque sean interesantes para la población, el miedo impide visitarlos.

"Es un factor de riesgo salir de noche y eso lleva a hacerse una pregunta. Están remodelando los parques, pero ¿Para qué? No hay seguridad, se ve muy bonito, pero ¿Quién se atreve a ir durante la noche?" Enfatizó Hugo Cruz.

Personas de fuera perciben a Chiapas como un lugar inseguro / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Por otra parte, Romeo García destacó que la presencia de migrantes crea una percepción de inseguridad, destacando el hecho que se suscitó hace unas semanas en el Barrio San Francisco, donde tras un asalto cometido por un sujeto venezolano a otro migrante, la víctima perdió la vida.

"Deben echarle más vigilancia a los migrantes, ellos también están haciendo violencia, o se dedican a robar, o son reclutados, pero ellos también están delinquiendo por la necesidad. El gobierno les debería dar condiciones y oportunidades", destacó Romeo García.

Varios entrevistados afirmaron sentirse vulnerables y solicitaron un mayor despliegue de seguridad, especialmente en horarios nocturnos. Otros ciudadanos comentaron que los incidentes han alterado sus rutinas diarias, llevándolos a evitar ciertas zonas y reducir sus salidas. Algunos mencionaron que consideran necesario que las autoridades fortalezcan la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

Por otro lado, Felipe Sánchez Reyes, habitante de la Ciudad de México y que se encuentra desde hace algunos días en la ciudad, destacó que se sintió seguro durante su estadía, pues tuvo la oportunidad de caminar por las calles en distintos horarios sin sufrir o ser testigo de algún incidente violento.

"Yo me he sentido con mucha seguridad, no he visto nada de violencia, ni asaltos, nada parecido, también he visto que todo mundo puede caminar sin problema (...) desde el miércoles he andado por aquí, me parece igual muy bien, la gente de aquí de Chiapas es muy amigable", señaló Sánchez Reyes.

Por último destacó que la difusión de hechos violentos en la entidad han generado que se tenga una percepción de peligroen el estado de Chiapas, sin embargo cree que esta percepción no sea la correcta, ya que calificó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como una ciudad pacífica.

Cabe destacar que en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se ubicó como la sexta con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, donde el 85.9% de la población mayor de edad de la ciudad reveló sentirse insegura.