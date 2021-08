Ciudadanos en Tuxtla nos cuentan su proceso de contagio por Covid-19

Lo que al principio de la pandemia del Covid 19 a finales de febrero del 2020 muchos estaban incrédulos, a pesar de que es una realidad, de la letalidad de la enfermedad, muchos se han negado a acudir a los servicios médicos gubernamentales, se han resistido a las vacunas, quienes se han contagiado han preferido resistir en casa con tés, algunos no la han pasado bien y ya con la enfermedad avanzada han tenido que acudir a la Clínica de Enfermedad Respiratoria Covid 19 del Centro de Convenciones y Poliforum de Tuxtla Gutiérrez o a la Clínica Covid 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social.









A los tés calientes, le agregan una rutina diaria de ejercicios, principalmente estiramientos, hidratación, su ocupación es la respiración, no consumir carnes, aumenta consumo de frutas y verduras, consumir medicamentos para evitar dolor, el que sea, no necesariamente indicado por un médico, hay quienes se esperan a que un doctor mes indique cuál puede ser aunque no esté sujeto a revisión médica.

Manuel "N", taxista en Tuxtla Gutiérrez, presta servicios desde el sitio de una plaza comercial de poniente, al interior de la capital y municipios cercanos, no creyó en la realidad de la enfermedad, cree que se contagió moviendo pasaje en su unidad, pese a que frecuentemente acudía a qué desinfectan su carro, de repente comenzó con los síntomas, temía contagiar a su esposa y dos hijos, lo que ocurrió, decidieron automedicarse, consumir tes y así salieron adelante, aunque no la pasaron bien, Manuel "N" recayó, se prolongó su recuperación aunque salió adelante.

Un familiar suyo, también se infectó, al segundo día compartió con sus familiares la noticia, se reportó a la Clínica Covid-19 del Centro de Convenciones y Poliforum de Tuxtla Gutiérrez, dónde le responden por los síntomas es la enfermedad, acudió a la unidad médica, inmediatamente fue ingresada, diagnosticada positiva, le pidieron aislarse de su familia, le suministraron su paquete de medicinas.

Antes de concluir la segunda semana de tratamiento, se reportó a la misma unidad médica, le pidieron que acudiera por un segundo tratamiento, seguía con el aislamiento que le fue fácil porque solo comparte su hogar con su esposo, a quien no deseaba contagiar, para la tercera ocasión le enseñaron a realizar ejercicios de respiración para dar mantenimiento a sus pulmones, más los tes calientes que agregó salió adelante de la pandemia.





Brigadas médicas recorren la capital del estado en la búsqueda de casos positivos o sospechosos./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Miguel "N", es otra persona de Tuxtla Gutiérrez que se infectó, es contador público, trabaja en una financiera, pretendía no darle importancia a la enfermedad, creía que se trataba de un resfriado, sin embargo, un conocido médico le recomendó medicación, así está saliendo adelante, aunque hay momentos en que ha requerido de oxígeno, sus hermanos proveen que no le falte lo indispensable, aunque comparten cuáles son los medicamentos que le han permitido resistir a la enfermedad, sin prueba de laboratorio están seguros que se trata de la enfermedad que ha puesto de rodillas al mundo.

Elias "N", es un obrero de la capital, cuando algunos le hablaban del Covid-19, era incrédulo, no creía en la vacuna, ni en la realidad de la enfermedad, se reunía por las tardes en la esquina de su casa con sus amigos, de repente dejaron de frecuentar, ya estaba contagiado en su casa, no quería ir al médico, por todos los síntomas creían que era Covid-19, sin pruebas de laboratorio, de repente ya no pudo más, el mismo pidió los servicios médicos de una institución gubernamental de salud.

Su hijo, buscó los medios, dejó de automedicarse, fue llevado a la Clínica de Atención Respiratoria Covid-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la capital, dónde recibe atención médica, todos los días al medio día el personal médico informa a su esposa de su situación de salud.

Brigadas médicas recorren la capital del estado en la búsqueda de casos positivos o sospechosos, por alguna gripa o resfriado hacen recomendaciones, interrogan sobre los síntomas del Covid-19, recomiendan acudir a las vacunas contra esta enfermedad, piden no dejar pasar el tiempo desde los primeros síntomas, insisten que no hay que ser incrédulos porque el coronavirus es real, pero si se atiende a tiempo el paciente es posible salir adelante.