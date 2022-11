¡Se manifiestan! Colectivo rechaza construcción de Puente Vehicular en Tuxtla

Este sábado el movimiento Menos puentes, más ciudad, realizó una manifestación pacífica en el Parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, para evitar la construcción de un puente vehicular que se pretende construir en el entorno de los parques Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán.

“La pregunta que yo le haría al gobierno sería ¿por qué no siguen lo que la Ley dice, porque las leyes presupuestales dicen que la ciudadanía debe ser consultada sobre todo en obras que tienen un efecto en la comunidad, no pueden hacer lo que se les viene en gana ¿por qué no fueron consultados abiertamente?”, manifestó uno de los asistentes.

A través de expresiones artísticas concientizaron y visibilizaron la necesidad de implementar obras sustentables, que permita un desarrollo adecuado de la ciudad, que no genere caos, pero sobre todo que tenga un impacto ambiental positivo y que ayude rescatar a la ciudad, pues en temporada de lluvias es presa de algunos encharcamientos.





“Esta obra no debe realizarse si no nos dan una justificación clara, por qué la van a hacer y si es necesario. Yo acabo de regresar del aeropuerto y la verdad la carretera está en pésimas condiciones, hay demasiados baches y no hay alumbrado público, eso sí es un verdadero problema que debe atenderse”, señaló otro de los vecinos del parque Caña Hueca.

Además de la valla humana, también intercambiaron opiniones y visiones sobre una ciudad mucho más estructurada que permita atender las necesidades y opiniones de las y los vecinos, así como proporcionar información de la causa y gráficas a gran escala destinados artistas locales.