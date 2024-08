Ciudadanos se manifiestan en Tuxtla contra la Sobrerrepresentación Legislativa

Tuxtla Gutiérrez.- Decenas de ciudadanos se congregaron a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para manifestarse en contra de la sobrerrepresentación legislativa. La protesta, convocada por la organización civil, buscó visibilizar lo que consideran una distorsión en la representación democrática, donde los partidos políticos Morena, PVEM y PT ocupan más escaños, lo que representa un riesgo de violación a la ley.

Los manifestantes, portando pancartas y coreando consignas, se pronunciaron a las afueras del INE, ubicado en la colonia Moctezuma de la zona centro de la capital chiapaneca, exigiendo una reforma electoral que garantice una representación justa y equitativa. De acuerdo con los organizadores, la sobrerrepresentación favorece al partido oficialista, debilitando la pluralidad y limitando la participación efectiva de otras fuerzas políticas en las decisiones legislativas.

Francisco Antonio Rojas, quien fue candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por México a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, señaló que el permitir la mayoría en las cámaras permite que el partido oficialista pueda cambiar las leyes a su conveniencia, así como el tener un gobierno opresor como sucede en los países de Venezuela y de Nicaragua.

"Quieren tener la mayoría, que pueda hacer a la ley lo que ellos quieran. El ejemplo más claro es Venezuela. Yo hoy aquí me manifiesto y si me mandan a detener tengo derechos, tengo instancias a donde quejarme para que no lesionen mis derechos a la libertad de manifestarme. En Nicaragua, si tú te manifiestas te vas a la cárcel y no tienes ningún derecho, es exactamente lo que quieren hacer aquí" dijo el ciudadano.

Por su parte, Irma Elizabeth Monzón Velasco, representante del Comité de Defensa del Movimiento de Trabajadores del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, señaló que

"Estamos aquí alzando la voz en nombre de todos y todas las personas. Estamos defendiendo a México a que tengan derecho a una justicia parcial, independiente, sin presión alguna de ningún tipo" señaló la trabajadora del Poder Judicial.

Asimismo reiteró en que la sobrerrepresentación permite al partido oficialista aprobar cualquier ley o reforma a la constitución que puede atentar contra los derechos de los ciudadanos mexicano, por ello piden al INE que advierta que los votos que obtuvo el partido oficialista no son suficientes para tener la mayoría calificada.

"La sobrerrepresentación representa un daño gravísimo a la democracia en México, significa entonces que la cámara de diputados tendrán la mayoría calificada y cualquier iniciativa de ley que propongan aún cuando esté en contra de la constitución y afecte a todos los ciudadanos será aprobada como la presente interés político" dijo Monzón Velasco.

En contraparte, Marcelo Toledo, diputado local del partido Morena, señaló que esto es parte del juego de la oposición con el fin de mantener viva su presencia en sus simpatizantes. Asimismo rechazó las consignas realizadas.

Durante la manifestación, se escucharon llamados a las autoridades estatales para que revisen la composición del Congreso y ajusten la distribución de escaños conforme a lo estipulado en la ley. Los líderes de la manifestación enfatizaron la importancia de un congreso equilibrado para la salud democrática del estado y advirtieron que continuarán con estas acciones si no se toman medidas concretas.

