Ciudadanos tuxtlecos molestos con manifestación de maestros

Tras haberse suscitado la manifestación por parte del magisterio, algunos ciudadanos opinaron acerca de los motivos y las formas de esta, varios se han mostrado en desacuerdo ya que el medio día del viernes fue un caos para todos los ciudadanos; ahora, esperan que esto no vuelva a pasar y que esperen mejorar sus formas de manifestarse.

Desde las 10:30 de la mañana del día viernes, los maestros salieron a las calles de Tuxtla a realizar un plantón en las calles más populares empezando por la zona del libramiento norte y trasladándose a la Torre Chiapas; fue en ese punto que la cosa explotó y es que el tráfico fue tan intenso que para avanzar del lugar los automovilistas tardaban más de una hora, lo que originó un caos en ese sector.

Ante eso, los ciudadanos tuxtlecos se pronunciaron con la situación y comenzaron a exigir respeto; pues aunque su lucha sea respetable, la forma de resolución no fue la correcta según la mayoría de los ciudadanos. Por ahora solo esperan que esto no vuelva a pasar para evitar más caos en Tuxtla.

“No es posible que nos afecten, sí están exigiendo sus derechos que respeten los nuestros; no es posible que se planten en la zona donde nosotros vamos a trabajar, si quieren pelear por su trabajo que no afecten el nuestro” dijo Edwin Hernández, trabajador.

“Quizá no entienda muchas cosas, pero si están pidiendo respeto y sus derechos tienen que actuar conforme a la ley; les están dando opciones y eligen la que peor le conviene a todos; creo que es una situación que deben mejorar y ojalá no vuelva a pasar” Axel Mandujano, estudiante universitario.

“Ya solo queda rezar para que no vuelva a suceder, fue un infierno interminable que nos tocó vivir y aunque se entiende que están actuando por ellos, no deben de olvidarse que no deben afectarnos a nosotros pues somos de los mismos, si quieren enfrentar al gobierno bloqueen la casa del gobernador y de los diputados” Liliana Cortez, trabajadora.

Hasta el momento no hay otro reporte de manifestación; por lo cual, los habitantes de Tuxtla podrán estar tranquilos en los próximos meses, en donde se espera que los maestros no vuelvan a salir, no obstante, ante la negativa del gobierno; cualquier cosa puede pasar.