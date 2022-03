Ciudadanos ven como tiempo perdido las visitas de AMLO a Chiapas

Luego de que se realizará una encuesta en nuestro portal www.elheraldodechiapas.com.mx sobre qué tan efectivas han resultado las visitas de AMLO a Chiapas los ciudadanos dijeron que ha sido perdida de tiempo.

La pregunta que se hizo fue la siguiente; ¿Crees que con las visitas de AMLO a Chiapas ayuden a cambios favorables? Las opciones para responder fueron:

Sí, porque esta más cerca a los problemas que pasan en el estado y se les da solución, obteniendo un resultado del 36%.

La otra opción fue, no, es tiempo perdido y todo sigue igual, a lo que ciudadanos optaron más por esa respuesta teniendo un resultado del 61%

También puedes leer: Anuncia Rutilio Escandón pronta visita de AMLO a Chiapas

Por último la opción con menos resultados fue la de no, no me interesa, con un 3%

Esta en cuesta se baso, luego de que AMLO en conferencia de prensa anunciará que viajará a Chiapas (Tuxtla y Tapachula) nuevamente para visitar las obras que se están realizando así como supervisar el Tren Maya.

Te invitamos a que participes en nuestra nueva encuesta ⬇️