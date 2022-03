Ciudadanos ya no confían en SMAPA por presuntas fugas que se presentan

Este viernes de nueva cuenta apareció un nuevo problema con el sistema de agua en Tuxtla y es que mediante un comunicado de nueva cuenta SMAPA advirtió que este fin de semana algunas de las colonias de la capital deberían cuidar más su servicio ya que por una presunta fuga en la tubería no estarían suministrando a estas. En las colonias afectadas se encuentran la colonia La Pencil, Choferes, Bienestar Social , Magisterial, Periodistas y centro; ante esto los tuxtlecos ya desconfían de las constantes fugas.

Nuevamente el lado oriente de la ciudad despertó con problemas del suministro de agua por lo cual, los teléfonos de las oficinas de SMAPA comenzaron a sonar ellos lanzaron un comunicado desde el jueves pasado en donde advertían de este hecho y es que según informan, se suscitó una nueva fuga de agua en las tuberías que conectan estas colonias por lo que comenzaron los trabajos de restauración a dichas zonas. Hasta el momento los ciudadanos de la bienestar social afirman estar hartos de la situación pues no es la primera vez que les pasa algo así.

“El problema está en que el motivo siempre es el mismo una fuga aquí ó una fuga allá pero si en realidad lo arreglan pues no debería volver a pasar y se sigue suscitando, lo curioso es que a pesar de tantos días sin agua el recibo sigue llegando igual pues no debería ser así, esperemos que en esta ocasión solo tarden el fin de semana y el lunes haya quedado resuelto el problema” Joaquin León, vecino.

No solo afecta a los ciudadanos de las colonias mencionadas sino abren las calles hacen que el tráfico se mantenga aún más lento / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Al igual que Joaquín los vecinos de dichas colonias han presentado sus denuncias, muchos de ellos a través de redes sociales en donde esperan que esto no continúe y que si se cumpla la promesa de que el servicio estará restablecido pues no quieren que pase una situación igual a las que se vivió en la colonia las granjas en donde el agua no llegó en casi un mes y tuvieron que poner de su bolsa para poder continuar realizando sus tareas domésticas con normalidad.

Lo anterior no solo afecta a los ciudadanos de las colonias mencionadas sino que debido a los constantes agüeros que abren en las calles hacen que el tráfico se mantenga aún más lento, situación que ha sido un problema para todos los habitantes de Tuxtla Gutiérrez por lo cual aunque las personas no habiten en dicho lugar, también han comenzado a molestarse con la empresa.