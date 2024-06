A Claudia Sheinbaum corresponderá impulsar segundo piso de la cuarta transformación: Fernández Noroña

El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, expuso que a Claudia Sheimbaum Pardo, le corresponderá impulsar el segundo piso de la cuarta transformación, tras el trabajo y los resultados que ha logrado Andrés Manuel López Obrador. Lo que se necesita es un compromiso de todos y de todas para aportar en la consecución de nuevos resultados.

En la presentación del libro "Testigos de una gran transformación", de Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, en la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, recomendó la lectura para un cambio de visión social, de servir al pueblo, el combate a la corrupción, la honestidad, no somos iguales por más que digan los adversarios que sí.

El 2 de junio el pueblo en las elecciones le dijo a la clase política lo que hay que hacer, como la reforma al poder judicial, gracias al pueblo y al chiapaneco que nos ha dado este respaldo, que no les espante que ganamos la mayoría de.los espacios públicos en el país, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, hay un cimiento, el presidente no puede autorizar la exención de impuestos, añadió.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoé Morales Vázquez, destacó que uno de los logros del Estado Mexicano es evitar que la riqueza quede en unas cuantas manos / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, añadió que los poderosos no pagaban nada, por eso larga vida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador hombre fuera de serie, reconozco su grandeza, lo respaldo hasta el último día de su mandato, lo que no estoy de acuerdo es la eliminación del fuero, me puse, aunque a quien ni han metido a la cárcel no teniendo fueron tiene que ver con las corruptelas del poder judicial.

Fernández Noroña, senador electo de la república, abundó que lo que se le quitó el fuero a Cabeza de Vaca, lo que se hizo es que el presidente puede ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria, el presidente ya no es intocable y eso lo hizo Morena, otro aspecto muy importante es la revocación de mandato y hay que llevarlo a los estados y municipios, mientras que los salarios es otro tema relevante, por ello, plantel que el libro es un testimonio de la cuarta transformación.

Me parece que todos tenemos que aportar en la cuarta transformación con nuestro testimonio, afortunadamente ya desaparició el PRD, el siguiente será el PRI y luego el PAN, de nada les sirvió aliarse, lo que no debemos hacer es pecar de arrogancia, López Obrador es un gran transformador y Claudia Sheimbaum hará un gran trabajo, pero el líder es el pueblo, es el mejor líder, abundó.

Por ello, el pueblo debe escoger al poder judicial, ejemplo de ello es que las mujeres están ganando terreno, aunque es mucha la discriminación, es mucho lo que hay que hacer, la presidenta de la SCJN es mujer, aunque es como es, pero ya se va, las mujeres han tenido cerrado los caminos y hoy los estamos abriendo, enfatizó Gerardo Fernández Noroña, y adelantó que si la vida se lo permite ahí estará presente en el 2030 para participar.

El autor, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado local de Morena, indica que el país necesitaba de una nueva ética republicana que se tradujera en conductas públicas cada vez más transparentes, los cambios en la visión de la economía como un proceso social, el combate a la corrupción, separar lo público de lo privado, los programas sociales como factor de equidad, el control del Estado en las áreas económicas y sociales estratégicas, primero los pobres, la nueva democracia en México y otras líneas importantes de la cuarta transformación.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoé Morales Vázquez, añadió que uno de los logros del Estado Mexicano es evitar que la riqueza quede en unas cuantas manos, así como la protección de los hidrocarburos, mientras que el desafío es su aprovechamiento, se han dado los primeros pasos para el segundo piso de la cuarta transformación, mientras que los programas sociales han generado un fuerte impacto en las clases sociales, de lo que se trata es que los logros se conviertan en hábitos para la construcción de una mejor nación.

Debe someterse a revisión la figura del municipio porque recibe menos recursos de los gobiernos federal y estatal, tenemos muy limitadas las atribuciones para actuar de mejor manera, y lo que hace falta es una escuela de gobierno, porque la inexperiencia de gobernantes las paga la ciudadanía, esta debe ser una etapa del segundo piso y que deberá consolidarse a partir del 2030, y si Gerardo Fernández Noroña, está ahí en esa batalla sin duda que estaremos con el, afirmó.

Estuvieron presentes la presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Flor de María Esponda Torres; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoé Morales Vázquez; el asesor del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández; el diputado federal de Chiapas por el PT, Francisco Amadeo Espinosa Ramos; la diputada local del PT, María Rosalía Jiménez Pérez; la diputada local de Morena, Petrona de la Cruz Cruz, entre otras personalidades.

