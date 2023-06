¡Clima de locos! Chiapas entre ola de calor y lluvias torrenciales

El estado de Chiapas en estos momentos vive un vaivén climático, pues aunque se pronostican lluvias moderadas a intensas en algunas zonas, el clima caluroso persistirá en gran parte de la entidad; De acuerdo a lo informado por Protección Civil del Estado, en las próximas se presentarán temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, los vientos serán de dirección variable, de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras.

De acuerdo con la institución estatal, se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en los municipios de las regiones Soconusco, Istmo - Costa, Frailesca y Metropolitana, por lo que la población de deberá tener precaución, no cruzar ríos ni arroyos crecidos y deberá estar al pendiente de las indicaciones de las autoridades.

También puedes leer: ¡Se cayó el cielo! Sorprende fuerte aguacero en Tuxtla Gutiérrez

Mientras, para las regiones Sierra Mariscal, Valles Zoque, Altos Tsotsil - Tseltal y Selva Lacandona, se esperan lluvias de hasta 50 milímetros, y también será necesario tener precauciones, sobre todo en las zonas de cañadas y montañas. Por otra parte, Protección Civil indicó que no se esperan lluvias para los municipios de las regiones de: Los Llanos, Meseta Comiteca Tojolabal, De los Bosques, Tulijá Tseltal - Chol, Maya, Mezcalapa y Norte.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Ante este reporte, Protección Civil se declara listo para hacerle frente a las contingencias, para lo que informó, se tiene listos 673 refugios temporales para hacer frente a la temporada de lluvias 2023; se cuenta con 124 Planes Municipales de Protección Civil, mientras que la fuerza de tarea es de 3 mil 995 elementos, además de la participación activa de 144 mil 945 integrantes de los 9 mil 316 Comités Comunitarios de Protección Civil.

En el marco de los preparativos, en el Sistema Estatal de Protección Civil se cuenta con 132 ambulancias, nueve aeronaves, entre otro tipo de equipamiento y recurso humano para la protección de la población y en caso de ser necesario, la VII Región Militar activaría el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional. Asimismo, se insta a la población a mantener limpias las alcantarillas de sus calles y colocar la basura en los contenedores para evitar posibles anegaciones por la obstrucción de los desagües.

Calor afecta actividades

En tanto, mientras se toman las previsiones necesarias para la temporada de lluvias, en municipios como Tuxtla Gutiérrez, autoridades y comerciantes toman medidas para hacerle frente al llamado "golpe de calor" y a las pérdidas económicas que pueden causar las altas temperaturas a expendedores de productos perecederos, especialmente los que requieren refrigeración.

Ejemplo de ello es la decisión tomada por autoridades de la Escuela Primaria Federal "Club de Leones" en Tuxtla Gutiérrez, quienes en consenso con los padres de los 820 alumnos que se dividen en 18 grupos, decidieron cambiar de las 13:00 a las 11:30 horas la salida de todos los estudiantes, esto debido a que por la tarde las temperaturas alcanzan de los 40 a los 43 centígrados al aire libre.





La decisión ha sido tomada por el consejo tecnico del plantel, los docentes trabajan intensamente sus materias con los niños / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Al respecto, el profesor Jaime Hernández Díaz director de la institución educativa, explicó que dicha medida no afectará el desempeño de los maestros y tampoco el aprendizaje de los alumnos, puesto que se está procurando no cargar mucho de tareas a los alumnos y de trabajo a los docentes; además refirió que esta medida es necesaria, ya que por el calor extremo y debido a que la red eléctrica de la escuela es vieja, ocurren constantes apagones, además de que los ventiladores no son suficiente para mitigar el calor dentro de los salones en donde la sensación térmica llega hasta los 45 grados centígrados.

"La decisión ha sido por el consejo técnico del plantel, los docentes trabajan intensamente sus materias con los niños, no se pierden clases o materias, se trabajan todas, el receso es a las 10:30 y se regresa a las aulas a las 11:00 horas para tener media hora más de clases y luego a las 11:30 se retiran los niños; se presentó un caso de una niña con problemas graves de salud debido al calor, pero ya se superó la emergencia; , mencionó. Finalmente, el también docente dijo que: “Esta medida y se aplicará está semana y la siguiente, luego analizaremos las condiciones de la temperatura para valorar si se continúa o no”, puntualizó.

Comerciantes se las ingenian contra el calor

Por otra parte, en lo que se refiere al sector comercial, ante la ola de calor, expendedores de productos perecederos como lo son comerciantes de cárnicos en el llamado "Mercado de los Ancianos", refieren que para evitar pérdidas económicas ya han tomado medidas para proteger sus productos y evitar las mermas.

En este sentido, Javier Martínez, carnicero y locatario en el citado centro de abasto, cuenta que por el calor, los comerciantes de cárnicos han reducido sus pedidos para no tener tanto stock almacenado y así evitar las pérdidas económicas debido a la rápida descomposición de los productos además de tomar medidas preventivas en el manejo de los productos.





Javier Martínez / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Indicó que optaron por exhibir los cortes de carne a lo mucho durante tres horas, para luego refrigerar y exhibir otras, es decir, hacer rotación de producto en piso, lo que garantiza que la carne esté fresca y evitar su descomposición. Por su parte Anahí, otra comerciante dedicada también al ramo de los cárnicos, comentó que cuando sienten que el calor va en aumento, prefieren guardar el productos en los enfriadores y solo ir sacando conforme los pide el público, evitando así que el producto se descomponga.





Anahí / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





“Yo a partir de las doce horas ya tengo toda mi carne en el enfriador, no espero a que de la una de la tarde, ya el tiempo lo tengo medido; además no es mucho lo que guardo pues lo que me queda lo utilizo para hacer chorizo, por lo que siempre hay utilidad para el producto”, indicando que en el caso del chorizo es un producto que no requiere refrigeración, pues los condimentos y el vinagre con que se elabora, preservan bien la carne.

“Mis clientes ya saben que tengo mi carne en el refrigerador, ya ellos me dicen que quieren, ya lo saco y les doy la porción y lo vuelvo a guardar”, dijo Lucero, quien informó que las ventas han ido a a baja, principalmente porque la gente está haciendo el llamado “guardadito” pues en breve muchos, que son padres, deberán desenvolzar dinero para las graduaciones, esto con motivo del final del ciclo escolar”, puntualizó.





Farmacias son beneficiadas con ola de calor / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Finalmente, los que hace su “agosto” son los comerciantes farmacéuticos, quienes reportan un incremento de hasta el 50 por ciento en la venta de bebidas con electrolitos y sueros.

Con información de Isaí López, Thiaré García y Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

¡Agréganos al WhatsApp y recibe las noticias más relevantes ⬇️