CNTE exige regreso a clases presenciales seguras

El magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige un regreso a clases presenciales con condiciones seguras en materia sanitaria por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), no podemos poner en riesgo ni a los estudiantes, ni a los trabajadores de la educación, afirmó Fredy Gutiérrez, representante del magisterio del estado de Guerrero.

Dijo que es necesario que se garantice el abasto de insumos para la sanidad y la limpieza de las escuelas, la protección en salud, que los padres de familia asuman las responsabilidades que les corresponde, que se garantice el equipamiento de las aulas, servicios eléctricos, internet, agua potable y otros para el buen funcionamiento de las escuelas.

En el inicio del XIV Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, reiteró que alumnos y maestros no deben estar en riesgos en su salud, ni se debe correr riesgo de contagio del virus Covid 19, no hay condiciones de seguridad mientras no se vacune a todos los alumnos.

Por su parte, el secretario general de la sección 7 y de la CNTE en Chiapas, Pedro Gómez Bahamaca, dijo que la propuesta de la secretaría de Educación de Chiapas de regresar a clases presenciales en 500 escuelas el 17 de mayo, "hemos decidido trasladar esta consultas a los padres de familia porque hasta en tanto no están garantizadas las condiciones de seguridad en salud para el regreso a clases".

"Nosotros no acudiremos en esas condiciones si no hay compromiso por parte de los gobiernos federal y estatal de dotar de infraestructura y de dotar de todos los insumos y elementos para la seguridad sanitaria de todos los espacios educativos en todas las escuelas y en todo el estado".

Gómez Bahamaca confirmó ante los medios de comunicación no haberse vacunado contra el Covid-19, dijo que tiene conocimiento que existen muchos más que no lo han hecho y compartió que llamará a la prensa cuando acuda a la aplicación para dejar constancia de ellos.

Nosotros, dijo, "no hemos dejado de trabajar, estamos convencidos de que nuestro esfuerzo no ha sido en vano, hay alumnos con un proceso que viene caminando desde el inicio de la pandemia y seguiremos actuando con la mayor responsabilidad cumpliendo con nuestros alumnos en todo el país y en el estado".





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Pedro Gómez pidió alto a la represión a la Escuela Normal Rural Mactumactzá, el esclarecimiento de los desaparecidos de Ayotzinapa, la protección a sus familiares, y en ese sentido, el compromiso es fortalecer la unidad del magisterio.

Mientras tanto, Gamaliel Guzmán, de Michoacán, dijo que las propuestas son muy claras y precisas, "después de ser atendidos en 18 ocasiones por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no hay avances tangibles, significativos y eso es parte del análisis durante el Congreso Nacional en los próximos tres días".

"Hoy tenemos plazas arrebatadas, se sigue aplicando la Ley del Servicio Profesional Docente, que creó Enrique Peña Nieto y que se supone habría abrogado López Obrador, en Chiapas 33 compañeros están cesados y que forman parte de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 96 en Jalisco".





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Tenemos además, compañeros maestros presos por luchar y defender causas sociales, y ante ello lo que vamos a exigir siempre es la justicia, por otra parte, demandamos la atención y el fortalecimiento de las Escuelas Normales, exigimos democracia al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación".

"La demanda es que se reanude las mesas de trabajo en Palacio Nacional con la CNTE pero el reclamo es que haya soluciones tangibles, si no es así, desde estos tres días de trabajo saldrán compromisos y una agenda de trabajo a realizar en unidad con todos los trabajadores de la educación".

Pedro Hernández, de la Ciudad de México, dijo que la presencia de los delegados de todo el país es cumplir con la base magisterial para trazar una nueva ruta, una nueva perspectiva como CNTE, después de un año de pandemia del Covid 19 parece que no ha cambiado nada porque la reforma educativa de Peña Nieto no ha terminado de irse con López Obrador.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En los próximos tres días de trabajo en Chiapas se hará un balance de los logros, de los pendientes, de la defensa de los derechos, por ello vamos a definir una perspectiva clara para una educación emancipadora a favor del pueblo, esta es una cita con la historia desde Chiapas cuna de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La demanda es la abrogación total de la reforma educativa y en ese sentido, vamos a realizar un balance de lo que ha significado la educación ene l último año en este país, lo haremos con disciplina y dejamos claro que unidos y organizados venceremos.

Un representante de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, expuso que a casi siete años de sufrimiento, no se sabe la verdad, ni se ha castigado a los responsables, "vivos se los llevaron, vivos los queremos".