CNTE no está de acuerdo que inicien las clases presenciales en enero

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Edición (CNTE) dieron a conocer que no están de acuerdo con que inicien las clases presencial como lo analiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación, ya que toda la responsabilidad se la están dejando a los padres de familia.

David Guzmán Salas, representante de la agrupación magisterial Bamos 40 de la CNTE-SNTE, indicó que están en desacuerdo, porque el gobierno de Chiapas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud no asumen sus responsabilidades con las escuelas de dotarlos con todo lo necesario para cuidarlos del coronavirus.

Las autoridades están dejando toda la responsabilidad en los padres y maestros del cuidado de los alumnos

“Nuestro patrón que es la Secretaría de Educación no nos está dando la cobertura y la certeza de que los estudiantes no se infectarán con este virus, por ende, no estamos de acuerdo en regresar a las aulas”, externó.

Detalló, que la misma Secretaría de Educación ha dicho que el regreso a clases se dará a través de un consenso de padres, maestros, directivos y las autoridades, pero hasta es momento no hay nada.

“No creemos que se dé ese consenso ya que la mayoría de los padres de familia no están de acuerdo que el pago del material higiénico salga de su bolsa, ya que tiene que ser el gobierno del estado y municipales que den ese material”, abundó.

Precisó, que es necesario que se empiece a avanzar con los trabajos de desinfección de las más de dos mil 500 centros educativos qué hay en la región Consta Grande.

“Se está a unas cuantas semanas de que supuestamente se dé el regrese a las aulas de manera presencial, pero hasta este momento las autoridades no han hecho trabajos de desinfección de las escuelas y mucho menos han empezado a entregar material higiénico”, externó

Añadió, “le pedimos a los padres de familia que sigan confiando en los maestros de Chiapas que están trabajando a través de diferentes estrategias para que los niños y niñas aprovechen al máximo su aprendizaje”.

Finalmente, indicó que el nueve de diciembre realizarán una movilización para pedirle al gobierno federal y estatal cumpla con su demandas: como pago de salario, se respete la cadena de cambio y se elimine al 100 la reforma educativa impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.